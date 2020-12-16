Futbol Vincent Aboubakar Marsilya'nın takibinde

Vincent Aboubakar Marsilya'nın takibinde

Futbol

Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, siyah beyazlı formayla ikinci kez yükselişte. Daha önce Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Aboubakar, gösterdiği performansla Porto'ya dönüş yapmış ve kadronun değişmezi olmuştu.

16 Aralık 2020, Çarşamba 09:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta yine göze batan bir performans gösteriyor. İlk 2016-2017 sezonunda Porto'dan kiralanan Aboubakar, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla performansının zirvesine çıkmıştı ve Porto'ya bomba gibi dönmüştü. 2 sezon boyunca Porto'da as oyuncu olan Aboubakar daha sonra dizindeki sakatlık nedeniyle yerini kaybetmişti.

Bu sezon başında Porto'nun Beşiktaş'a bedelsiz olarak sattığı Aboubakar, Porto'daki ölü toprağını üzerinden attı ve yine çıkışa geçti. Dizindeki sakatlık nedeniyle ürkek görünse de gollerini attıkça cesaret bulan Senegalli golcü Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Milliyet'teki habere göre Marsilya'nın takibinde olan oyuncu, Beşiktaş'a para kazandırabilir.


Günün önemli manşetleri için tıkla

Şu anda bonservisi Beşiktaş'ta bulunan ve 1+1 sözleşmesi bulunan Aboubakar, sene sonunda kulüple olan sözleşmesini uzatabilir. Tarafların anlaşması durumunda 1 sene daha uzayacak olan sözleşmenin ardından Beşiktaş, Aboubakar'a gelen bonservis tekliflerini değerlendirmeye sıcak bakacak.

İlgili Haber
Sakat denilen Aboubakar 22 günde 7 gol attı
Sakat denilen Aboubakar 22 günde 7 gol attı

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rıdvan Yılmaz 5 yıl daha Beşiktaş'ta