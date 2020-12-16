Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta yine göze batan bir performans gösteriyor. İlk 2016-2017 sezonunda Porto'dan kiralanan Aboubakar, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla performansının zirvesine çıkmıştı ve Porto'ya bomba gibi dönmüştü. 2 sezon boyunca Porto'da as oyuncu olan Aboubakar daha sonra dizindeki sakatlık nedeniyle yerini kaybetmişti.
Futbol Vincent Aboubakar Marsilya'nın takibinde
Bu sezon başında Porto'nun Beşiktaş'a bedelsiz olarak sattığı Aboubakar, Porto'daki ölü toprağını üzerinden attı ve yine çıkışa geçti. Dizindeki sakatlık nedeniyle ürkek görünse de gollerini attıkça cesaret bulan Senegalli golcü Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Milliyet'teki habere göre Marsilya'nın takibinde olan oyuncu, Beşiktaş'a para kazandırabilir.
Şu anda bonservisi Beşiktaş'ta bulunan ve 1+1 sözleşmesi bulunan Aboubakar, sene sonunda kulüple olan sözleşmesini uzatabilir. Tarafların anlaşması durumunda 1 sene daha uzayacak olan sözleşmenin ardından Beşiktaş, Aboubakar'a gelen bonservis tekliflerini değerlendirmeye sıcak bakacak.
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