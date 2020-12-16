Bu sezon başında Porto'nun Beşiktaş'a bedelsiz olarak sattığı Aboubakar, Porto'daki ölü toprağını üzerinden attı ve yine çıkışa geçti. Dizindeki sakatlık nedeniyle ürkek görünse de gollerini attıkça cesaret bulan Senegalli golcü Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Milliyet'teki habere göre Marsilya'nın takibinde olan oyuncu, Beşiktaş'a para kazandırabilir.



