Kültür & Sanat Vincent Van Gogh öldürülmedi iddiası

Vincent Van Gogh öldürülmedi iddiası

Kültür & Sanat

Vincent Van Gogh öldürülmedi iddiası

Hollandalı ressam Van Gogh’un intihar ettiğini kanıtlayan bulgular ortaya çıktı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 09:09 Son Güncelleme:
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Kıymeti ölümünden yıllar sonra anlaşılan Hollandalı dahi ressam Van Gogh’un nasıl hayatını kaybettiği bir türlü çözülemiyordu. İngiliz sanat tarihi uzmanı Martin Bailey, titizlikle yürüttüğü araştırmalarda Van Gogh’un ölümünü aydınlatan bilgilere ulaştı. Van Gogh’un silahla oynayan iki çocuğun kurbanı olduğu tezini çürüten Bailey, intihar ettiğini destekleyen bulguları şöyle açıkladı:

DOKTORUN GÜNLÜĞÜ

Van Gogh’u öldüren kurşunun çıktığı silahın emniyet kilidi açık kalmıştı.

Silahı bulunduğu tarlaya saklanmak için atılmamıştı. Kurşun karnına isabet ettikten sonra bir süre yürüyen Van Gogh silahı elinden düşürmüştü.

Doktoru Paul-Ferdinand Gachet’nin günlüğünde “İntihar eğilimi var” yazılı notları bulundu.

Bailey’nin bu araştırma raporu 21 Eylül’de çıkacak kitabında yayımlanacak. Yoksul bir hayat süren Van Gogh, ömrü boyunca yaptığı 900 eserden sadece birinin satıldığını görebilmişti. Bulunduğu çağda anlaşılamama sorunu akıl sağlığını bozmuştu.

2018 yapımı filmde Van Gogh’u (1853-1890) usta oyuncu Willem Dafoe canlandırdı.

Van Gogh’u öldüren kurşunun çıktığı silah 162 bin Euro’ya satılmıştı.

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