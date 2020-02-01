Vinegret makarna sosu tarifi: Vinegret makarna sosu nasıl yapılır?

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Vinegret makarna sosu tarifi

Vinegret makarna sosu malzemeleri

- 1 adet ince kıyılmış soğan

- 50 gr ince kıyılmış kapari

- 6 dal kıyılmış maydanoz

- 1 çay kaşığı toz hardal

- 1 çay kaşığı tuz

- 1,5 çay bardağı zeytinyağı

- 1/2 çay bardağı elma sirkesi

- 1 çay kaşığı karabiber

Vinegret makarna sosu yapılışı

Bir kapta sirke ve zeytinyağını karıştırınız. Sırasıyla her biri ince kıyılmış olan soğan, kapari ve maydanozu karıştırarak, tuz, karabiber ve toz hardalı ilave edip sosu tamamlayın. Servis edebilirsiniz.