Vintage Disco 23 Şubat'ta Cercle d’Orient'te
Türkiye’nin ilk dress-code’lu festivali olan Moda ve Müzik Festivali, Vintage Disco ile geçmişin ruhunu günümüze taşıyacak
23 Şubat Cumartesi gecesi saat 21.00'de, İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Grand Pera’nın 1882 yılında yapılmış Cercle d’Orient binasında gerçekleşecek olan etkinlikte nostaljik setiyle DJ Kabus Kerim dinleyicilere disko ruhunu yaşatacak.
Alanda yer alacak Madame Tussauds figürleri ise katılımcılara Michael Jackson, Audrey Hepburn, Barış Manço gibi ölümsüz yıldızlarla disko deneyimi fırsatı sunacak.