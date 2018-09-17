Virajı alamadı, okul bahçesine uçtu! Yaralılar var

Siirt şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kezer çayı yakınlarında, Volkan Karasümrü'nün kullandığı 34 ER 5652 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak, karşı şerite geçti.

OKULUN BAHÇESİNE UÇTU

Yol kenarındaki bariyerlere de çarpan otomobil, kapalı olan eski yatılı bölge okulunun bahçesine uçtu. Burada da takla atmaya devam eden otomobil, okul bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi.

Meydana gelen kazadan hemen sonra olay yerine gelen sağlık ve AFAD ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü Volkan Karasümrü, İnci Alkın, Şenol Alkın ve Tuğba Alkın olmak üzere toplam 4 kişiyi kısa süren çalışma sonunda çıkardı.

Ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sürücü Volkan Karasümrü'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.