Virajı alamayan otomobil köprüden uçtu

Kaza, Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde meydana geldi. Sürat yapan otomobil, virajı dönemeyince köprüden 20 metre aşağıya, insanların üzerine düştü. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, köprünün üstünde hızla giden otomobilin virajı dönemeyerek, köprü korkuluklarına çarptığı ve aşağı düştüğü görüldü. Otomobilin düştüğü yerde ise 10 kişilik bir grubun beklediği kameralara yansıdı.





Yerel medya, kazada taksi bekleyen bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. 6 yaralıdan 3?ünün köprüden düşen aracın içerisinde bulunduğu ve sürücünün ağır yaralı olduğu belirtildi.

DHA



