Viral fotoğraf NFT ile yaklaşık 480 bin dolara satıldı

Yanan bir binanın önünde gülen bir kız çocuğunu NFT haline getirenler, eseri 180 Ethereum’a sattı.

Fotoğrafta yer alan ve bugün 21 yaşında olan Zoe Roth, bundan yıllar önce babasının çektiği bir fotoğraf ile dünya çapında bir üne kavuşmuştu. 2005 yılında çekilen fotoğrafta küçük kız çocuğu kameraya bakarak gülerken, fotoğrafın arka planında büyük bir yangın vardı.

Günümüzde ise viral fotoğrafı NFT haline getirenler, NFT satışlarının yapıldığı bir açık artırmada eseri satışa koydu. "3fmusic" adlı kullanıcı, görüntüye tam 180 Ethereum verdi. 180 Ethereum, haberin yazıldığı dönemde yaklaşık 480 bin dolar ediyor.

NFT'yi bir kerelik satın alma işlemine göre değil birden çok kez satın alınabilecek şekilde oluşturan Zoe ve babası, bundan sonra gerçekleşecek her satıştan da yüzde 10'luk kar alacak. Böylece fotoğraf, aileye yıllar boyunca para kazandırabilecek.