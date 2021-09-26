Bilim & Teknoloji Viral olan görüntü NFT formatında servet kazandırdı

Viral olan görüntü NFT formatında servet kazandırdı

Bilim & Teknoloji

Viral olan görüntü NFT formatında servet kazandırdı

Annesinin çektiği bir görüntüde, Disneyland'e gideceği haberini sevinç gözyaşlarıyla karşılayan kardeşine 'yan yan' bakmasıyla ünlenen Chloe’nin viral olan görüntüsü ailesine servet kazandırdı. Küçük kızın görüntüsü NFT formatında 74 bin dolara (657 bin TL) satıldı.

26 Eylül 2021, Pazar 09:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD'de 2013 yılında annesi Katie Clem’in sosyal medyaya yüklediği videodaki ‘yan bakışıyla’ ünlenen Chloe, ailesine servet kazandırdı.

Söz konusu görüntüler çekildiğinde 2, şimdi ise 10 yaşında olan Chloe’nin 20 milyondan fazla izlenen görüntüsü NFT (Non-Fungible Token) formatında 74 bin dolara (657 bin TL) alıcı buldu.

Görüntünün, Dubai merkezli bir müzik prodüksiyon şirketi olan 3F Music tarafından satın alındığı belirtildi. Chloe’nin ailesi, elde edecekleri geliri kızlarının eğitimine ayıracaklarını belirterek, “Önümüzdeki yıl kesinlikle bir Disneyland tatili yapacağız” dedi.

Chloe, 2013’te annesinin Disneyland’e gideceklerini söylemesinden sonra mutluluktan ağlamaya başlayan kız kardeşi Lily’e verdiği tepki ile internet fenomeni haline gelmişti.

Annenin çektiği görüntülerde, Chloe’nin ‘yan yan’ baktığı memnuniyetsiz ve endişeli yüz ifadesi dikkat çekmişti. Chloe internet ortamında ünlenmesinin ardından Instagram’da 500 binden fazla takipçi kazanmış, Brezilya’da bir Google reklamında yer almıştı.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Ünlülerin Cep'ten güzellik tüyoları
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kredi maliyetini düşürmek için bunlara dikkat!
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?