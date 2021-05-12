Virgil Van Dijk, EURO 2020'de yok
Liverpool'un yıldız stoperi Virgil Van Dijk, EURO 2020'de Hollanda kadrosunda olmayacağını açıkladı.
12 Mayıs 2021, Çarşamba 13:56 Son Güncelleme:
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Liverpool'un resmi yayın kanallarına açıklama yapan 29 yaşındaki stoper, sakatlık dönüşü EURO 2020'ye katılmanın fiziksel olarak kendisi için riskli olabileceğini söyledi.
Van Dijk konuyla ilgili; "Fiziksel olarak bunun doğru bir karar olmadığını hissediyorum." dedi.
Uzun süreli sakatlığının ardından rehabilitasyon ve saha adaptasyon çalışmalarına başlayan Van Dijk'ın hedefi, yeni sezona tam anlamıyla hazır olmak.
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