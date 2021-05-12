Liverpool'un resmi yayın kanallarına açıklama yapan 29 yaşındaki stoper, sakatlık dönüşü EURO 2020'ye katılmanın fiziksel olarak kendisi için riskli olabileceğini söyledi.

Van Dijk konuyla ilgili; "Fiziksel olarak bunun doğru bir karar olmadığını hissediyorum." dedi.

Uzun süreli sakatlığının ardından rehabilitasyon ve saha adaptasyon çalışmalarına başlayan Van Dijk'ın hedefi, yeni sezona tam anlamıyla hazır olmak.



