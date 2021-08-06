Bilim & Teknoloji Virgin Galactic uzay yolculuğu için bilet satışına yeniden başladı

Virgin Galactic uzay yolculuğu için bilet satışına yeniden başladı

Bilim & Teknoloji

Virgin Galactic uzay yolculuğu için bilet satışına yeniden başladı

Virgin Galactic, uzaya yolcuğu için bilet satışına tekrardan başladı. Virgin Galactic’in uzay turunda koltuk sahibi olmak isteyenlerin 450 bin dolar ödemesi gerekiyor.

06 Ağustos 2021, Cuma 12:35 Son Güncelleme:
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Virgin Galactic’in kurucusu Richard Branson, geçtiğimiz ay bir grup görev uzmanıyla birlikte şirketin ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirmişti. Şirket, daha sonra 2022’de ticari hizmete başlamak için adımlar atıldığını belirtti.

Virgin Galactic’in uzay turu biletleri için müşterilerine üç seçenek sunuyor. Tek koltuk seçeneğinin yanı sıra çoklu koltuk alımı ve tüm uçuşu kapatmak gibi seçenekler de mevcut.

Erken başvuranlara öncelik verecek olan Virgin Galactic, daha sonraki uçuşlarında sıralı bir öncelik listesi uygulayacak.

Şirket, sıradaki yolculuğunda İtalyan Hava Kuvvetleri üyelerini uzaya götürecek. 2022’nin ortasına kadar ise VSS Eve’i yenilemek için uzay uçuşlarına ara verecek.




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