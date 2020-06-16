Hükümette yapılan koordinasyon toplantılarında, seyahat yasağının kalkmasıyla, vakaların Anadolu illerine yayıldığı belirtiliyor. Mart-nisan aylarında vaka sayısının yüzde 60’ı İstanbul’da görülürken şimdi diğer kentlerdeki vaka oranının yüzde 60’a çıktığı ifade ediliyor. İllerden gelen haberler de bu verileri destekliyor.

Pozitiflerde artış- Bursa

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'da artan corona virüs vakalarına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, “Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım” dedi.

Vaka sıfırdı 18'e çıktı- Ardahan

Vaka sayısının sıfırlandığı Ardahan’da, şehir dışından gelenler nedeniyle 18 kişide corona virüs tespit edildi. Bunun üzerine il merkezi ve 5 ilçede maske takmak zorunlu hale getirildi.

Camilerden anons- Adana

Adana Valiliği, vaka sayısında önemli oranda artış meydana geldiğini bildirdi. Kentteki camilerden “Dikkat corona virüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım” anonsları yapıldı.

Taziyede bulaştı- Konya

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Konya’daki hasta sayısının artışına dikkat çekmişti. Çumra’da taziye ziyaretinde 22 kişiye virüs bulaşınca bir köy karantinaya alındı.

Sınavda corona- Kocaeli

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na giren bir öğrencinin testinin pozitif olduğu ortaya çıkınca hemen başka salonda tek başına sınava girmesi sağlandı. Temas ettiği 15 öğrenci ve bir öğretmen de izolasyona alındı.

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