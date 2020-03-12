Alınan bütün önlemlere ve denetimlere rağmen maske fırsatçıları durmuyor. Koronovirüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından fırsatçılar, fiyatlarını daha da katladı. Bir maskenin 200 liradan, 1 litre kolonyanın 35 liradan, el dezenfektanının da 120 liradan satılmaya başlaması üzerine Ticaret Bakanlığı, yeni bir önlemi daha devreye aldı. Şimdiye kadar vatandaşlar; maske, eldiven gibi hijyen ürünlerinde fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175 üzerinden bildirebilirken, artık Haksız Fiyat Artışı (HFA-Bildirimi) mobil uygulaması üzerinden de anında şikayette bulunabilecek. Bunun için önce telefonunuza ya da tabletinize ücretsiz olan bu ‘HFA-Bildirimi’ uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulama hem Android hem de iOS’ta yer alıyor. Yani tüm işletim sistemlerine uyumlu. Ardından üyelik formunu doldurmalısınız.

Resmini çek gönder

Sonra ise anormal fiyatlarla satış yapan şirketin adıyla beraber il ve ilçe olarak nerede faaliyet gösterdiğini yazıyorsunuz. Bir sonraki aşamada ise ürünün çeşidini ve markasını yazdıktan sonra fotoğraflarını çekerek uygulama içerisine yüklüyorsunuz. Konu ile ilgili isteyen herkes detaylı açıklama da yapabiliyor. Bu şikayet gönderildiği anda hem Ticaret Bakanlığı’nın merkez sistemine hem de aynı anda o ilin ticaret il müdürüne gidiyor ve tedbirler alınıyor. Konuyla ilgili gelinen son durum ise yine sistem üzerinden vatandaşa bildiriliyor.

104 bin TL ceza

Koronavirüs için dün toplanan Bilim Kurulu’nda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, maske ve dezenfektan gibi ürünleri fahiş fiyata satan 2 bin 183 firmanın 2 bin 641 ürününü denetlediklerini ve 2 bin 180’ini soruşturma kapsamına aldıklarını söyledi. Pekcan, “Haksız fiyat artışı yapanlara 10 bin ile 104 bin lira arasında ceza uygulanıyor. Suçu tekrar işleyene ceza 10’a katlanıyor. Son zamanlarda maskede fahiş fiyat artışı yapan 9 firmaya da toplam 943 bin lira para cezası kesildi” dedi. Bu arada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dün Türkiye’de görülen ilk ‘koronavirüs’ vakasının ardından, sosyal medya üzerinden virüsle ilgili panik ve korku yaratmak amacıyla paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ayrıca Bilim Kurulu’nda olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da turizm sezonunun başlamasının nisan sonuna ertelendiğini söyledi.









Göz açtırmayacağız

Gıda fiyatlarında da fahiş fiyat artışları görmeye başladıklarını belirten Ruhsar Pekcan, “Gerekeni yapacağız, vatandaşlarımızın sakin olmasını, resmi duyurulara kulak vermesini istiyoruz. Fırsatçılara göz açtırmayacağız” dedi. Koronavirüs nedeniyle tüketicilerin stok yapacak şekilde alışverişini artırmaları üzerine bir açıklama yapan Gıda Perakendecileri Derneği de şunları vurguladı: “Ürün ve hizmet tedariğinde bir sıkıntı bulunmuyor. Üyemiz market ve gıda servis zincirleri, 81 ildeki 40 bini aşkın satış noktasında ürün ve hizmet tedariğini kesintisiz sürdürüyor. Bu aşamada vatandaşlarımıza sakin olmaları ve ihtiyaçlarından fazla alışveriş yapmamalarını tavsiye ediyoruz.”



