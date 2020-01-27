Yapılan bir araştırmada uçak yolculuğunun sadece soğuk algınlığı virüsü kapma olasılığını yüzde 25’e kadar artırdığı bilimsel olarak kanıtlandı. Kısacası ortalığın zaten virüs kaynadığı bu günlerde uçakla seyahat edenlerin bilmeleri gereken bazı ayrıntılar var. O ayrıntılardan bazılarını Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu açıkladı. İşte virüs kapmamak için Osman Müftüoğlu’ndan 10 öneri…

Uçakta virus kapmamak için 10 öneri

1- Koridorda değil pencere kenarında oturmaya çalışın.





2- Tuvaletlere yakın koltuklardan uzak durun.





3- Arkadaki değil öndeki koltukları tercih edin.





4- Öksüren, aksıran, hapşıran biri varsa maske takmasını isteyin.





5- Oturduğunuz koltuğun kollarını ve önündeki servis tablasını dezenfektan bir ıslak kâğıt mendil ile dikkatlice temizleyin.





6- Koltuğunuzun üzerindeki üfleyici havalandırma butonunu çalışır hale getirin.





7- Hijyenik bir “maske” takmanın size de önemli bir korunma sağlayacağını bilin.





8- Seyahat süresince elinizi ağzınıza, burnunuza temas ettirmemeye ve temiz tutmaya özen gösterin.





9- Uzun yolculuklarda bağışıklığınızı azaltabilecek yanlışlardan (alkol, uykusuzluk) uzak durun.





10- Seyahat öncesinde bağışıklığınıza güç verin: Çiğnenebilir probiyotik tabletler/pellorgonium, kara mürver ve ekinezya özleri, propolis spreyleri ve damlaları, N asetil sistein tabletleri, D vitamini damlaları...





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