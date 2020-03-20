Virüs nedeniyle iş yeri kapanırsa 3 maaş devletten

Cumhurbaşkanı Erdoğan; bu kapsamda “Kısa Çalışma Ödeneği’ni devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştıracak ve hızlandıracağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız” ifadesini kullandı. Kısa çalışma ödeneği 3 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu’ndan veriliyor. Bu süre, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3 ay daha uzatılabiliyor. Yani toplamda 6 aya çıkabiliyor.

İş yerinin başvurusu şart

Ödenek için işverenin başvuru yapması şart. İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İşkur’a başvuruda bulunması ve iş müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekiyor.

Mağazalar virüs nedeniyle kepenk indirdi

Perakendeciler, koronavirüs salgınına karşı alışveriş merkezi ve caddelerdeki mağazalarını dün itibarıyla geçici olarak kapatma kararı aldı. Mağazalarını kapatan marka sayısı 100’e yaklaştı. Mağazalarını kapattığını açıklayan kurumlardan bazıları şöyle: “Boyner, YKM, İpekyol, Twist, Machka, Mavi, Beymen, Mudo, Yargıcı, Vakko, Faik Sönmez, Marks&Spencer, AVVA, Roman, Çift Geyik Karaca, Twigy, Desa, Sportife, Gratis, Kiğılı, Zara, Jumbo, So CHIC, Inglot, Nocturne, Nike, Calvin Klein, Tchibo, Lc Waikiki, Network, GAP, Samsonite, Altınyıldız, Kartal Yuvası, GS Store, Fenerium, TS Club, Flo.” Bu mağazaların çalışanları da işverenin başvurması ve çalışanların gerekli koşulları taşıması halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Perakendeciler, koronavirüs salgınına karşı alışveriş merkezi ve caddelerdeki mağazalarını dün itibarıyla geçici olarak kapatma kararı aldı. Mağazalarını kapatan marka sayısı 100’e yaklaştı. Mağazalarını kapattığını açıklayan kurumlardan bazıları şöyle: “Boyner, YKM, İpekyol, Twist, Machka, Mavi, Beymen, Mudo, Yargıcı, Vakko, Faik Sönmez, Marks&Spencer, AVVA, Roman, Çift Geyik Karaca, Twigy, Desa, Sportife, Gratis, Kiğılı, Zara, Jumbo, So CHIC, Inglot, Nocturne, Nike, Calvin Klein, Tchibo, Lc Waikiki, Network, GAP, Samsonite, Altınyıldız, Kartal Yuvası, GS Store, Fenerium, TS Club, Flo.” Bu mağazaların çalışanları da işverenin başvurması ve çalışanların gerekli koşulları taşıması halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.

İşçide aranan özellikler

İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması gerekiyor. Buna göre; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar bu haktan yararlanıyor.

Ne kadar ödeme yapılıyor?

İşkur, İşsizlik Fonu’ndan işçi ücretlerinin yüzde 60’ı oranında kısa çalışma ödeneği veriyor. Ancak bu ödemenin bir üst limiti var o da asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’si (4.414 TL) ile sınırlı. Yine ödemede son 12 aylık ücret dikkate alınıyor. Son 12 aylık ortalama geliri 2.943 liralık brüt asgari ücret olanlara ödenecek kısa çalışma ödeneği 1.752 lira. Son 12 ayda 4.000 lira brüt kazanç varsa 2.381 lira, 8.000 lira kazancı olana da aylık 4.308 lira ödenecek. İşkur, İşsizlik Fonu’ndan işçi ücretlerinin yüzde 60’ı oranında kısa çalışma ödeneği veriyor. Ancak bu ödemenin bir üst limiti var o da asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’si (4.414 TL) ile sınırlı. Yine ödemede son 12 aylık ücret dikkate alınıyor. Son 12 aylık ortalama geliri 2.943 liralık brüt asgari ücret olanlara ödenecek kısa çalışma ödeneği 1.752 lira. Son 12 ayda 4.000 lira brüt kazanç varsa 2.381 lira, 8.000 lira kazancı olana da aylık 4.308 lira ödenecek.



