Virüs tedavisinde sağlık sigortası

Bazı görüşler sözleşmede ‘bulaşıcı hastalıkların’ dahil olduğu belirtilmişse sigortanın kapsayacağını söylerken, bazıları da coronanın sadece bulaşıcı hastalık değil pandemi (salgın) ilan edilmesinden dolayı sözleşmede ‘bulaşıcı hastalık’ maddesi olsa dahi, özel sağlık sigortası kapsamında olmayacağını ifade ediyor.

Poliçeye dahil mi?

Konuya açıklık getiren Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörünün sigortalılarının her zaman yanında olduğunu belirterek, “Sigorta şirketleri, poliçe özel şartlarında yazılı olduğu şekilde sağlık kurumlarına başvuran tüm sigortalılarının corona virüs tanısı konulana kadar yaptığı tüm tetkik giderlerini ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerini üstlenmektedir” diye konuştu.

Pozitif çıkarsa?

Corona virüs teşhisi pozitif olarak konduktan sonra oluşan tedavi giderlerinin ise poliçe teminat kapsamına bağlı olarak ödenebildiğini belirten Atilla Benli, sektörün sigortalıların hak mahrumiyeti yaşamaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yakın temas halinde çalıştığını söyledi. Benli, “Türk sigorta ve emeklilik sektörü, bu zor dönemde de üretmeye, sigortacılık sektörü ilgili tüm paydaşlar ve kamu otoritesi ile işbirliği içinde, ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmektedir” dedi

Testten ücret alınır mı?

Hızlı tanı kitleri hastanelere dağıtıldı. Vaka sayısının artmaya başlaması üzerine artık özel hastaneler de kamu hizmeti kapsamına alınarak, corona virüs testini ve tedavisini yapıyor. Özel hastanelerin bu testlerden ücret talep etme hakları yok. Ayrıca burada özel sağlık sigortasının testi karşılayıp karşılamadığı yönünde bir kaygı da oluşmaması gerekiyor. Testler ücretsiz, maliyeti devlet karşılıyor.



