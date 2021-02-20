'Virüs yüzde 99.99 laboratuvardan yayıldı'

Çin'de koronavirüsün çıkışıyla ilgili spekülasyonların merkezinde yer alan Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli, BBC'ye iddiaların boşa çıkarılması için her türlü ziyarete açık olduklarını söyledi.





Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) bir heyetin, Covid-19 hastalığına yol açan Sars-Cov-2 virüsünün çıkışıyla ilgili inceleme kapsamında Wuhan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.





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