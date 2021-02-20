Beden Sağlığı "Virüs yüzde 99.99 laboratuvardan yayıldı"

"Virüs yüzde 99.99 laboratuvardan yayıldı"

Beden Sağlığı

'Virüs yüzde 99.99 laboratuvardan yayıldı'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün laboratuvardan sızdığına dair iddiaları eledi. Ancak Almanya’daki Hamburg Üniversitesi’nden Dr. Roland Wiesendanger, 100 sayfalık bir araştırma yayınlayarak virüsün Vuhan’daki laboratuvardan sızmış olma olasılığının yüzde 99.99 olduğunu ileri sürdü.

20 Şubat 2021, Cumartesi 10:46 Son Güncelleme:
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Çin'de koronavirüsün çıkışıyla ilgili spekülasyonların merkezinde yer alan Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli, BBC'ye iddiaların boşa çıkarılması için her türlü ziyarete açık olduklarını söyledi.


Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) bir heyetin, Covid-19 hastalığına yol açan Sars-Cov-2 virüsünün çıkışıyla ilgili inceleme kapsamında Wuhan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.


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