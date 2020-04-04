Virüse inat yatırıma devam 3 bin kişiye iş

Merkez, 3 bin kişiye istihdam sağlayacak. Marka güvenliği, ürün izleme ve takip sistemleri konusunda yüksek teknoloji çözümleri sunan İsviçre merkezli Sicpa, Türkiye’de yatırıma devam kararı aldı. Sicpa Türkiye CEO’su Aykut Ferah, Türkiye’nin geleceğine inandığını, ana faaliyet konuları olan ürün izleme ve takip sistemleri alanında Türkiye’de 5 milyar liralık yatırım kapasiteli yerli ve milli projeler için Ar-Ge Merkezi oluşturma çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

İlave istihdam olacak

Yapay zeka, blok zincir ve siber güvenlik gibi ileri teknoloji konularında çalışmalar yapacak olan Ar-Ge merkezinde, 3000 kişiye ilave istihdam sağlayacaklarını belirten Aykut Ferah, “Projelerimiz ve tüm imkânlarımızla devletimizin, milletimizin yanındayız. Küresel bir korku ve krize dönüşen koronavirüsün etkileri geçince, Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz” diye konuştu.

Kampanyaya 3.2 milyon TL

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyası’na 3 milyon 177 bin lira destek sağladıklarını belirten Aykut Ferah, “Korona ile mücadele kapsamında çalışanlarımızı işten çıkartmıyoruz ve zorunlu yıllık veya ücretsiz izne de göndermiyoruz. Çalışanlarımıza yabancı dil, müşteri ilişkileri, satış ve kişisel gelişim konularında online eğitimler vermeye de başladık” dedi.

Efes ve Pamukkale gece müzeciliğine açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da destekleri ile Efes ve Pamukkale Ören Yerleri’nin ışıklandırılarak gece müzeciliğine açılması konusunda çalışmalarının sürdüğünü belirten Aykut Ferah, “Sicpa Türkiye olarak, Turizm ve Kültür Bakanlığı’na bağlı müzelerin bilet ile ilgili ihalesini 2018 yılında kazandık. Turizm alanında yaklaşık 30 milyon liralık yatırımlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.



