Virüse karşı maliyetine balık

Dün itibarıyla hayata geçen kampanya kapsamında, bugün ve yarın da çipura ile levrek zincir marketlerde neredeyse maliyetine satılacak. Çipura ve levrek en az kârla, büyüklüklerine göre kilogramı azami 22.90 lira ile 24.90 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor. 'Evde Hayat, Sofrada Balık’ sloganıyla başlayan kampanya kapsamında, balık tüketimin artırılması amacıyla ilerleyen süreçte, dünyada marka olmaya başlayan Türk somonu ve gelecek avcılık döneminde de farklı balık türlerinde yeni seçenekler sunulacak. Bakanlığın, kampanyanın tanıtımına ilişkin hazırladığı videolar da televizyonlarda yayınlanacak.

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