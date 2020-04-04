Virüse karşı maliyetine balık
Tarım Bakanlığı, corana virüse karşı sağlıklı beslenmek için balık tüketim kampanyası başlattı.
04 Nisan 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Dün itibarıyla hayata geçen kampanya kapsamında, bugün ve yarın da çipura ile levrek zincir marketlerde neredeyse maliyetine satılacak. Çipura ve levrek en az kârla, büyüklüklerine göre kilogramı azami 22.90 lira ile 24.90 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor. 'Evde Hayat, Sofrada Balık’ sloganıyla başlayan kampanya kapsamında, balık tüketimin artırılması amacıyla ilerleyen süreçte, dünyada marka olmaya başlayan Türk somonu ve gelecek avcılık döneminde de farklı balık türlerinde yeni seçenekler sunulacak. Bakanlığın, kampanyanın tanıtımına ilişkin hazırladığı videolar da televizyonlarda yayınlanacak.
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