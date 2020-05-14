Virüsle mücadelenin tarım kahramanları

Corona virüs salgını sürecinde tarımın ve çiftçilerin önemi daha iyi anlaşıldı. Hastalıklarla mücadelede yeterli ve dengeli beslenmenin ilaç kadar önemli olduğunu vurgulayan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Çiftçimiz pandemi sürecinde fedakarlık göstererek üretmeye devam etti. Bir alkışı da emektar çiftçimiz hak ediyor” dedi.

’Sektör desteklenmeli'

Bayraktar, salgınla birlikte tarımda kendine yeter ülke olmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, “Tarım demek gıda güvencesi demektir. Gıda güvencemizi sağlamak için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Kendi kendine yeten ülkeler, zor dönemleri daha başarılı bir şekilde atlattı. İthalata bağımlı ülkeler ise bu süreçte yara alıyor” diye konuştu.

Şemsi Bayraktar

'Gıda ambarı olabiliriz'

Türkiye’nin tarım potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

“Üreticilerimizi daha fazla destekler, sektörün yapısal sorunlarını çözersek tüm ülkelerin zarara uğradığı bu süreçte durumu fırsata çevirebilir, içinde bulunduğumuz coğrafyanın gıda ambarı olabiliriz.”

Çiftçilerin talepleri

Gübre, mazot, elektrik, ilaç, yem gibi girdi fiyatları makul seviyelere çekilmeli.

Çiftçilerin sulama birlikleri ve elektrik şirketlerine borçları nedeniyle tarımsal desteklere konulan blokeler kaldırılmalı.

Çiftçilerin borçları faizsiz olarak uzun vadeli yapılandırılmalı.

Destekler, girdi fiyatlarında yaşanan artışlar göz önüne alınarak artırılmalı.

Et ve süt fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önleyecek tedbirler alınmalı, sektör desteklenmeli.

Bazı gıda ürünlerinde spekülatif olarak yaşanan fiyat artışları denetimlerle kontrol altına alınmalı.







