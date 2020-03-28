Virüsle mücadeleye aralıksız katkı

Bankalar geçtiğimiz günlerde ‘İstikrar Kalkanı Paketi’ kapsamında bir dizi önlem açıklamıştı. İlave kredi limiti, ödemelerde esneklik ve borç öteleme bunların başında yer alıyordu. Topyekün mücadele kapsamında dün bankalardan iş dünyasına iki önemli adım daha geldi. İlki çek ödeme sorunu yaşayanlara, ikincisi ise ilave kaynak ihtiyacı olanlara can suyu niteliğinde. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yaptığı açıklamada paketlerin isimlerini ‘Çek Ödeme Destek Kredisi’ ve ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği’ olarak duyurdu. Müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı ‘Çek Ödeme Destek Kredisi’, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9.5 faizli olacak.

Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde, kredi kullandırılacak.

Çalışan azaltılmayacak

İkinci paketle de bankalar, başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerinin işletme sermayesi ihtiyaçları için ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği’ne başlayacak. Kredi desteği, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9.5 faizli olacak. Kredi desteğini kullanacak firmaların, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları gerekiyor. Teminat eksiği bulunanlara, krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaleti de sağlanabilecek.

30 Mart'ta başlıyor

Sektör farkı olmadan, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenenler her iki kredi paketine de başvurabilecek. TBB’nin açıklamasına göre, uygulamaya katılacak olan bankalar, katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna duyuracak. Bu anlamda ilk harekete geçen İş Bankası, Denizbank, Yapı Kredi ve TEB oldu. 30 Mart Pazartesi’den itibaren talep kabul etmeye başlayacak.

Alacaklar devlet garantisinde

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın KOBİ’lere yönelik ‘Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’na ilişkin aldığı yeni karar, bu dönemde ticari alacaklarından endişe eden işletmelere nefes aldıracak. 1 Nisan’da yürürlüğe girecek uygulamayla, mevcutta sadece yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan ‘alacak sigortası’nın kapsamı genişletilecek. Böylece, yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ’ler bu imkandan yararlanacak. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm KOBİ’ler ödenmeme riskine karşı ticari alacaklarını sigortalama imkanına kavuşacak.

Alıcı başına 750 bin TL

Yeni düzenlemeye göre, ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ’ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Bu rakam, risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabilecek. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak. Alacaklarını sigortalamak isteyen küçük işletmeler “www.alacaksigortasi.gov.tr” üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.

Bu süreçte pancar çiftçisine yönelik bir kolaylık sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 40 bin çiftçiye verilmesi gereken avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesinin erken yapılacağını söyledi. Albayrak, “TÜRKŞEKER’in haziran ayı sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avans bedelleri ve Ramazan ile Kurban bayramları öncesi ödemesi gereken küspe istihkak bedelleri toplamı olan 250 milyon lira, 3 Nisan’da pancar çiftçisinin hesaplarında olacak” dedi.

Tarıma 2 bin 153 kişi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadroya ilişkin atamaların 15- 22 Mayıs’ta ÖSYM üzerinden yapılacağını bildirdi. Alınacak branşlarla ilgili de açıklama yapan Bakan Pakdemirli, “Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız. Büyük merakla bu haberi bekleyen gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

Oda aidatları ekime ertelendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), firmaların mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla bazı kararlar aldı. Buna göre; TOBB üyesi firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna kadar ödemesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, hiçbir gecikme zammı ve faizi olmaksızın ekim ayına ertelendi. Konuya ilişkin yazı, 81 ildeki oda ve borsaya gönderildi.







