Virüslere karşı anne sütünden daha etkili bir ilaç yok

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özlem Naciye Atan Şahin, korona virüsünün bebeklerde ve çocuklarda etkisi hakkında bilgi verdi.

Bebeklerini ve çocuklarını virüsten dolayı dışarı çıkarmayan hatta dezenfeksiyonu abartan anne babalar çocuklarına ve bebeklerine enfeksiyon geçmesin diye her türlü önlemi alıyor. Özellikle bebeklerde koronavirüs karşısında en önemli faktörün anne sütü olduğunu açıklayan Şahin, hamile annelerin de koronavirüse karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

En riskli süreç doğuma 10 gün kala

Doğuma son 10 gün kalan hamile kadınların bebeklerinde de görülebilecek olan koronavirüsün önlenmesi için uyarılarda bulunan Doç. Dr. Şahin, “Her enfeksiyonda olduğu gibi maternal enfeksiyon kazanım doğuma yakın olduğu zaman fetüs büyük bir risk ile karşı karşıya oluyor. Doğuma yakın dönemde bebeği koruyan antikorların anneden bebeğe geçişinin az olduğunu görüyoruz. Doğumdan 10 gün öncesinde oluşan enfeksiyonların yeni doğan bebeği riske ediyor. Antikor geçişi çok dikkat gerektiriyor. Böyle doğan bebeklerde enfeksiyonun daha da çok irdelenmesi gerekiyor. Annelerdeki koronavirüs enfeksiyonu eğer aktifse bebeğe yakın olan annenin solunumu yoluyla da geçebileceği için, enfeksiyon olan anneyi izole etmek, nefesini bebeğe vermeyecek şekilde korumak, bebeği korumak bu durumda çok çok önemlidir.” dedi.

Anne sütü bebeği koruyor

Koronavirüsten korunmak için yeni anneler ne yapmalı?

Koronavirüs ile ilgili annelere tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Şahin, “Yeni annelerin bebeği aktif emzirmesi devam etmeli. Annenin emzirmemesi gereken enfeksiyonları biliyoruz. Anne sütü içerisinde bulundurduğu antikorlar ve bebeği koruyucu birçok faktörler, biyolojik ajanlar sayesinde bebek için son derece koruyucudur. Anne sütünde bulunan biyolojik aktif maddeler özellikle immün sistemi son derece yetersiz olan bebeği pek çok hastalığa karşı aktif olarak korumakta. Emzirme böyle dönemlerde çok çok daha önemli. Hiçbir şekilde mama veya verilecek ek bir gıda anne sütü kadar değerli değil. Anne sütü hakikaten bir ilaç niteliğindedir” dedi.

Çocuklarda vaka sayısı çok düşük ama…

Çocuklarda da diğer vakalarda olduğu gibi görülen tüm belirtiler olduğunu ifade eden Doç. Dr. Şahin, “Vakalardan biliyoruz ki çocuklarda vaka sayısı düşük. Bunun sebeplerini araştırmak gerekiyor. Çocukları korumak açısından okulların tatil edilmesi, kalabalık yerlerden uzak durulması özenle uyulması gereken kurallar içerisinde. Çocuklarda daha az vaka görülmesi onların bu virüse yatkın olmamasını söylememize neden olmamalıdır. Bebeklere, çocuklara ve yaşlılara daha çok özen göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Anne sütünden daha etkili bir ilaç yok"

Birçok virüse karşı anne sütünün koruyucu özelliği olduğunu söyleyen Doç. Dr. Şahin, şu uyarılarda bulundu:

“Enfeksiyona yatkınlığın pek çok fazla sebebi var. Kompleks dinamikleri var. Anne sütünün koruyucu olduğunu pek çok enfeksiyonda koruyucu olduğunu biz biliyoruz. Mama verilen bir bebekle anne sütü içen bir bebeği karşılaştıracak olursak; anne sütü içen bebeğin çok daha iyi korunduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen bu virüs için de böyle olacaktır. Anne bebek ikilisini değerlendirecek olursak, bu enfeksiyon sürecinde yapılacak olan en önemli şey bol bol el yıkamak, biraz daha izole bir hayat yaşamak. Anne sütünden ise asla vazgeçmemek. Anne sütü, korona virüsünün sürecinde de herhangi bir gıdadan çok çok daha önemli. Şu anda insanoğlunun bu bir bebek olsa da anne sütünden daha etkin koruyan bir ilaç olmadığını söyleyebiliriz. Korona virüsünün henüz üretilmiş bir ilacı yok. Henüz bir aşısı da yok. Bir takım gelişmeler olduğunu ve üretim aşamasında olduğunu biliyoruz ama her şeyden daha faydalı olan şu an anne sütüdür. Anne sütünün pek çok hastalıkta bebeğe ilaç gibi geldiğini biliyoruz. Anneler hiçbir zaman bebeklerini emzirmekten imtina etmemeliler. Bu yaşadığımız süreçte annelerin daha da çok bebeklerini emzirmeleri ve sütün koruyucu olduğunu bilmelilerdir."