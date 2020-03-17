Virüsten kaçan özel araca koştu

Salgından korunmak için birçok kişinin toplu ulaşım yerine özel otomobillerini kullanmaya başladığı özellikle iş saatlerinde trafiğin yoğunlaşmasından anlaşıldı. Kendine ait aracı olmayanlar ise kısa dönemli araç kiralamaya yöneldi. Hertz Türkiye Genel Müdürü Nur Hidayetoğlu, uçuşlardaki iptaller nedeniyle havalimanı ofislerine talepte ciddi düşüşler olduğunu belirterek, “Ancak toplu taşımayı tercih etmeyip şehir içinde kullanmak için araç kiralayanlar var. Bu amaçlı kiralamalarda yüzde 5-10’luk bir artış görülüyor. Talepler 5-6 günlük kiralama şeklinde oluyor. Ancak genel toplamda daralma var” dedi.

Geçici ihtiyaç

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, salgın kalıcı olmadığından şirketler veya bireylerin günlük veya aylık kiralama yaparak geçici ihtiyaçlarını giderdiğini belirterek, “Sonuç olarak talep artışı bu süreçte daha fazla günlük kiralama iş kolunda gözlemlenebilir” dedi. Ekici, bir yandan günlük araç kiralamaya talep artarken, diğer yandan ertelenen ya da iptal edilen seyahatlerden ötürü talepte daralma olduğuna da dikkati çekti.

Temizliğe dikkat

Nur Hidayetoğlu, standartları gereği günlük bir kiralama olsa dahi aracın iç-dış detaylı temizliğinin yapıldığını belirterek, “Önlemlerimizi ekstra artırdık. Çalışanlarımız eldivenle çalışıyorlar. Ayrıca rutin temizliğin dışında direksiyon, vites, kapı kolu gibi sıkça temas edilen yüzeyler dezenfektanlarla temizleniyor” diye konuştu.

Araçlara da koruma

Vatandaşlar kişisel önlemler için kolonya ve dezenfektanlara yoğun ilgi gösterirken, bu dönemde araçların temizliği de ön plana çıkıyor. OtoExperim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, araç içi dezenfeksiyona talebin arttığını belirterek, şunları söyledi: “Koronavirüs öncesinde günde 3-4 araç gelirken, şimdi 30-40 araca hizmet veriyoruz. İçinde ticari taksiler, servis araçları olduğu gibi bireysel müşteriler de arttı. Araç için komple antibakteriyel temizliği ve ozon sterilizasyon yapılıyor.”

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU







