Türkiye Virüsü hiçe sayarak eğlenenlere 78 bin lira ceza kesildi

Virüsü hiçe sayarak eğlenenlere 78 bin lira ceza kesildi

Türkiye

Virüsü hiçe sayarak eğlenenlere 78 bin lira ceza kesildi

Kırıkkale'de ihbar üzerine yapılan baskında corona virüsün hiçe sayılarak müzikli eğlence yapılan meyhanede 25 kişiye, 78 bin 750 lira ceza kesildi.

20 Haziran 2020, Cumartesi 10:51 Son Güncelleme:
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Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesindeki bir meyhane de toplanan grup, müzik eşliğinde eğlenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu meyhaneye gece yarısı operasyonu düzenledi.

25 kişi, kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Corona virüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplamda 78 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

İHA

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