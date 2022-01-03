Futbol Visca, Trabzonspor’a yakın

Visca, Trabzonspor’a yakın

Futbol

Visca, Trabzonspor’a yakın

Trabzonspor, Edin Visca transferinde sona yaklaştı. Bordo-mavililer, Başakşehir ile son detayları görüşüyor.

03 Ocak 2022, Pazartesi 20:31 Son Güncelleme:
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Devre arası transfer döneminin gözde isimlerinden Medipol Başakşehirli futbolcu Visca’nın yeni adresi belli oluyor. Trabzonspor, 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın. Bordo-mavililer ile turuncu-lacivertliler arasında son detaylar görüşülüyor. İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

İHA

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