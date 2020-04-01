Vişneli bamya tarifi: Vişneli bamya nasıl yapılır?

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Vişneli bamya tarifi

Vişneli bamya malzemeleri

1 kg taze bamya

250 g çekirdeksiz vişne

2 soğan

100 ml zeytinyağı

Tuz

2 adet kesme şeker

Vişneli bamya yapılışı

Bamyaları ayıklayıp limonlu suda bekletin. Soğanları yemeklik doğrayın ve zeytinyağında sararana kadar kavurun. Suda bekleyen bamyaları ekleyin. Daha sonra çekirdekleri ayıklanmış vişneleri, tuzu ve kesme şekeri ilave ettikten sonra yarım çay bardağı su ile pişirin.