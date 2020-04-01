Vişneli bamya tarifi: Vişneli bamya nasıl yapılır?
Bamya yemeği sevenlerin severek yiyeceği lezzetlerden bir taneside vişneli bamya tarifi. Eğer sizde sevdiklerinize hazırlamak için vişneli bamya tarifi arıyor ya da vişneli bamya nasıl yapılır merak ediyorsanız " haberimize bir göz atın.
01 Nisan 2020, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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Hem bilindik hem de tadı farklı bir lezzet arıyorsanız vişneli bamya tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için vişneli bamya tarifi arıyor ya da vişneli bamya nasıl yapılır merak ediyorsanız " haberimize bir göz atın.
Vişneli bamya tarifi
Vişneli bamya malzemeleri
- 1 kg taze bamya
- 250 g çekirdeksiz vişne
- 2 soğan
- 100 ml zeytinyağı
- Tuz
- 2 adet kesme şeker
Bamyaları ayıklayıp limonlu suda bekletin. Soğanları yemeklik doğrayın ve zeytinyağında sararana kadar kavurun. Suda bekleyen bamyaları ekleyin. Daha sonra çekirdekleri ayıklanmış vişneleri, tuzu ve kesme şekeri ilave ettikten sonra yarım çay bardağı su ile pişirin.