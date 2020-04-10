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Vişneli bisküvi tatlısı tarifi

Vişneli bisküvi tatlısı malzemeleri

300 gram bisküvi

100 gram tereyağı

4 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Kreması için:

300 gram labne peyniri

1 çay bardağı toz şeker

200 ml krema (1 paket)

1 paket vanilya

Vişne sosu için:

300 gram dondurulmuş vişne

5 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

Vişneli bisküvi tatlısı yapılışı

Vişneleri el blender’ı ile püre haline getirin. Şeker ve nişastayı ilave edip iyice karıştırın. Ocağa alın. Orta ateşte, sos kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alın, arada bir karıştırarak pürüzsüz bir sos haline gelene kadar kabuk bağlamadan soğutun. Tereyağını bir tencerede eritin. Rondodan çekilmiş ekmekleri ilave edip kavurmaya başlayın. Şeker ve tarçını ekleyin. Altın sarısı renk alana kadar kavurmaya devam edin. Kavrulan ekmekleri kase ya da kup bardaklara paylaştırın. Labneyi, toz şekeri, kremayı ve vanilyayı pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Kuplara paylaştırdığınız pideli karışımın üzerine hazırladığınız kremayı dökün. Buzdolabında hafif donması için bir süre bekletin. Dolapta beklettiğiniz tatlılarınızın üzerine soğuttuğunuz vişneli sosu ilave edin. Tekrar buzdolabına alın. Servisten birkaç dakika önce üzerini vişne taneleri ve taze nane yaprakları ile süsleyebilirsiniz. Soğuk olarak servis yapın.