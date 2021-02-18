Meyveli kek sevenlerin favori lezzeti olacak vişneli kek tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için vişneli kek tarifi arıyor ya da vişneli kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Vişneli kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

VİŞNELİ KEK TARİFİ

Vişneli kek malzemeleri

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1,5 su bardağı un

6 çorba kaşığı sıvı yağ

9 çorba kaşığı süt

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 çorba kaşığı limon suyu

1 su bardağı çekirdeği çıkmış vişne

Yarım paket vanilya

Vişneli kek yapılışı

Kalıbın tabanına parşömen kağıdı yayılır; her tarafı yumuşak margarinle yağlanıp unlanır. Fırın yakılır. Karıştırma kabına sıvı yağ, şeker ve limon suyu eklenip çırpılır. Yumurta sarıları eklenip iyice çırpılır. Daha sonra süt ilave edilip karıştırılarak bütünlük sağlanır. Yumurta akları çırpılarak katı kar haline getirilir. İki karışım birbirine ilave edilip iyice karıştırılır. Kabartma tozu ve vanilya katılmış un elenir. Çırpmadan, yumuşak hareketlerle karıştırılıp kalıba boşaltılır. Üzerine vişne taneleri dizilip hafifçe hamura gömülür. Orta hararetli fırında 35-40 dakika pişirilir. Fırından alındıktan ve ılındıktan sonra kalıptan çıkarılır. Parşömen kâğıt alınır.



