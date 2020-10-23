Yemek MasterChef tarifi: Vişneli mekik tarifi

MasterChef tarifi: Vişneli mekik tarifi

Yemek

MasterChef tarifi: Vişneli mekik tarifi

MasterChef Türkiye yarışmasında yapılan vişneli mekik tarifi birçok kişi tarafından merak edilen ve denenmek istene lezzetlerden biri. Sevdiklerinize hazırlamak için vişneli mekik tarifi arıyor ya da vişneli mekik nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Vişneli mekik yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

23 Ekim 2020, Cuma 10:11 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz vişne dolgulu vişneli mekik tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için vişneli mekik tarifi arıyor ya da vişneli mekik nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Vişneli mekik yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Vişneli mekik tarifi

Vişneli mekik malzemeleri

  • 125 gram tereyağı
  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 su bardağı un
  • Yarım su bardağı toz badem
  • 1 paket vanilin
  • 1 kase dondurulmuş vişne

Vişneli mekik yapılışı

Fırını 170 dereceye ayarlayın. Geniş bir kasede pudra şekeri ile tereyağını spatula yardımıyla karıştırın. Yumurtaları teker teker ilave edip harcınızın yumurtayı iyice yemesini sağlayın. Geriye kalan kuru malzemeleri ayrı bir kapta iyice karıştırın ve yumurtalı harca azar azar ekleyin. Tüm malzemelerin homojen biçimde birbirine karışmasını sağlayın. Vişneleri bir süzgece alın ve fazla suyunun süzülmesini sağlayın. Yağlanmış mekik kalıplarına hazırladığınız harcı dökün. Üzerlerine ikişer adet vişne ekleyin. Önceden ısıttığınız 170 derece fırında kenarlardan ortaya doğru hafif altın rengini alana kadar, yaklaşık 20 dakika pişirin.

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