Vişneli pudingli çörek nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta vişneli pudingli çörek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Ekranların en popüler ve en çok altın veren yarışması Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler altın bilezikleri alabilmek için vişneli pudingli çörek tarifi yapıyor. Kanal D izleyicileri ise internetten vişneli pudingli çörek tarifi araştırıyor. Peki, vişneli pudingli çörek nasıl yapılır? Tadını çok beğeneceğiniz vişneli pudingli çörek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
25 Şubat 2022, Cuma 12:24 Son Güncelleme:
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Çay ve kahve keyiflerinize lezzet katacak vişneli pudingli çörek tarifi, tahmin edilenden çok daha lezzetli bir tarif. Peki, vişneli pudingli çörek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı alacağınız vişneli pudingli çörek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
VİŞNELİ PUDİNGLİ ÇÖREK TARİFİ
Vişneli pudingli çörek malzemeler
Hamuru için;
- Yarım paket yaş maya
- 500 gram kadar un (Kontrollü koyun)
- 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- 1 adet yumurta sarısı
- 250 ml ılık süt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2,5 yemek kaşığı şeker
Puding için;
- 250 ml süt
- 3 yemek kaşığı nişasta
- 1 paket vanilya
- 2 yemek kaşığı şeker
İçi için;
- 1 kase donmuş vişne (Başka meyve de olur)
Üzeri için;
- Pudra şekeri
VİŞNELİ PUDİNGLİ ÇÖREK NASIL YAPILIR?
- Hamuru için; malzemeleri yoğurma kabına koyup, güzelce yoğuruyoruz. Mayalanmaya bırakıyoruz.
- Puding için; tencereye malzemeleri alıp karıştırıyoruz.
- Yoğunlaşıp kıvam alınca ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz.
- Hamuru merdane yardımıyla açıyoruz.
- Pudingi sürüp vişneleri ekliyoruz, rulo şeklinde sarıyoruz.
- İki parmak kalınlığında kesip daire şeklinde tepsiye sırasıyla diziyoruz.
- Tepside 15 dakika kadar dinlendirip, 190 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişiriyoruz.
- Çıkınca üzerine isteğe göre pudra şekeri serpiştirip servis edebilirsiniz.