Vişneli tayfır tarifi! Vişneli tayfır nasıl yapılır?

Vişneli tayfır daha önce ismi nedeniyle Meclis menüsünden çıkarılmış ve bir yıl sonra adı değiştirilerek yeniden menüye eklenmişti.

TBMM menüsünde bulunan vişneli tayfır tatlısı son günlerde en çok aratılanlar arasına girdi. Peki vişneli tayfır tatlısı nasıl yapılır? İşte vişneli tayfır tarifi...

Malzemeler

1 paket kedi dili bisküvi

Kreması İçin ;

1 litre süt

1 su bardağı şeker

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilya

1 paket toz krem şanti

Jölesi İçin ;

1, 5 su bardağı vişne suyu

1, 5 su bardağı su

5 kaşık şeker

2 kaşık mısır nişastası

1 paket vanilya

Vişneli tayfır nasıl yapılır?

Bir tencereye bir paket vanilyalı pudingi ve vişne suyunu boşaltıp kaynatınız. Ardından karışımı bir cam tepsiye boşaltınız. Soğuyan karışıma bisküvileri parçalayıp ekleyiniz. Başka bir tencerede irmik süt ve şekeri kavurunuz. Koyulaşana kadar karıştırınız. Bu karışımı da bisküvilerin üzerine boşaltıp cam tepsiyi soğuk bir yerde bekletiniz daha sonra buzdolabına koyup bir gün boyunca kesmeyiniz.

Krema için vanilya hariç bütün malzemeler karıştırılıp pişirilir. Piştikten sonra içine vanilya ilave edilir ve soğumaya bırakılır.

Soğuyan kremaya toz krem şanti ilave edilerek 5 dakika kadar çırpılır. Borcama kedi dili bisküviler dizilir ve üzeri şekerli sütle ıslatılır. Çırpılan krema üzerine dökülür ve vişneler dizilir.

Daha sonra jölesi için malzemeler karıştırılarak pişirilir.

Son olarak jöle de üzerine dökülüp soğumaya bırakılır.

1 gece buzdolabında dinlendirilir.

Üzeri hindistan cevizi ile süslenir.