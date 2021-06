Vitamin detoksu ile cildinizi içten besleyin

Cildimiz gençliğimizin ve genç görünmemizin en önemli aynasıdır. Çağımızda artık güzellik ve genç görünüm çok değerli. Sağlıklı, güzel ve ışıltılı bir cilde sahip olmak da birçok kişinin hayalidir. Bu hayali gerçekleştirmek için kullanılan yöntemlerden biri de vitamin detokstur. Peki, vitamin detox nedir? Yüze vitamin detoksu ya da vitamin bakımı nasıl uygulanır?

Günlük yaşantının temposu ile bazen kendimizle ilgilenmeyi unuturuz. Yıllar gelir geçer fakat cildimiz ne yazık ki aynı kalmaz. Günlük bakımlarımızı ne kadar yapmaya çalışsak da mimiklerimizin izleri yüzümüzde belirginleşmeye hatta yerleşmeye başlar. Cilt kalitemizde ciddi oranda azalma meydana gelir.

Vitamin Detoksu nedir?

Vitamin detoksu ya da vitamin bakımı uygulaması kişinin cilt tipine özel olarak hazırlanmış 20’den fazla vitamin ve enzim içerikleriyle hazırlanan vitamin kokteylleriyle birlikte cilt kalitesini arttırmak, cildi gençleştirmek, yaşlanma sürecini yavaşlatmak, ölü deri atılımı gerçekleştirmek, cilde parlaklık ışıltı ve bunların yanı sıra en önemlisi kırışıklıklarınızı en doğal görünümle sizi mimik kaybına uğratmadan ciddi oranda azaltmak gibi bir çok önemli işlevi gerçekleştirir.

Vitamin Detoksu ile cildin ihtiyacı olan vitamin ve amino asitler cilde zerk edilir. Zerk edilen bu sıvı içerisinde vücudun ihtiyacı olan saf vitamin özleri bulunur. Deri altına takviye edilen bu vitamin özleri burada derinin beslenmesine ve cildin canlı görünmesine yardımcı olur. Gün içerisinde cilt birçok faktörden dolayı olumsuz etkilenir.

Vitaminli Cilt Bakımı

Cilt hassas bir yapıya sahip olduğu için tüm olumsuz etkenlerden etkilenir. Bu nedenle düzenli olarak cilt bakımı yapılmalı ve cildin ihtiyacı olan eksiklikler belirlenerek doğru ürünler kullanılmalıdır. Vitamin detoksu bu konuda birçok kişinin yaşadığı cilt problemleri ile başarılı bir şekilde mücadele eder.

İçerisinde bulunan ve cilt için oldukça önemli olan vitamin ve enzimler bu uygulama sayesinde cilde zerk edilerek cildin tam manası ile onarılmasını sağlar. Vitamin bakımı işlemi kişilerin sosyal yaşamını engellemediği için her mevsim ya da istenilen her an yapılabilir. Alınan vitamin enzim ve mineraller cildin nefes almasını sağladığı gibi daha canlı ve parlak görünmesini sağlar.

Vitamin detoks uygulaması nasıl yapılıyor?

Tüm bireylerin belirli zaman aralıkları ile vücudunu dinlendirmeye ve temizlemeye ihtiyacı bulunur. Her ne kadar vücut bunu otomatik olarak kendisi gerçekleştirmiş olsa da bu konuda vücudun en iyi şekilde desteklemek gerekir. Vücutta bulunan toksinlerin dışarıya atılması için detoks oldukça önemli bir uygulamadır. Farklı yollardan vücuda giren atık ve maddeler uygulama sayesinde dışarı atılır. Vücuda giren bu zararlı atıklar çevresel faktörlerden dolayı metabolizmanın doğal yapısını bozar.

Bunun dışında zararlı alışkanlıklar ve yorgunlukta üzerine eklenince toksinlerin dışarı atılması daha da zorlaşır. Herkes ihtiyacı doğrultusunda vitamin detoksu yaptırarak cildini arındıra bilir. Vitamin Bakımı sayesinde yüzün ihtiyacı olan vitamin, mineral ve enzimler takviye edilir.

Cilt yaşlanma, zararlı güneş ışınları, kaygı stres, olumsuz hava koşulları gibi nedenlerden etkilenerek zamanla yıpranır. Ayrıca yaşın ilerlemesi ile beraber hem gücünü kaybeder hem de esnekliğini yitirir. Vitamin Bakımı tüm bu olumsuz cilt sorunlarına karşı kullanılan önemli bir takviye işlemidir. Cilde teknolojik cihazlar yardımıyla verilen bu kokteyller cildi canlı hale getirir. İçerisinde hyaluronik asit gibi cilde canlılık parlaklık ışıltı veren vitaminler bulunur.

Vitamin detox tek seans ve iki kür şeklinde uygulanır.

Uzmanlarımızın tavsiyeleri ve cildinizin ihtiyacı doğrultusunda cildinize uygun olan vitaminler belirlenip kişiye özel bir kür haline getirdikten sonrasında mikro dermabrazyon tekniği ve enjeksiyon yöntemi ile cilt altına yoğun vitamin emilimi sağlanır.

Bu teknik sayesinde cilt altına verilen vitaminlerin cildinize daha iyi nüfus etmesi sağlanır.

Ölü deri atılımı gerçekleşir, cildiniz onarılır ve yenilenir.

Bunun sonucunda cilt yenileme ve kırışıklık tedavisinde uygulanan bir çok yöntemin bir araya getirilmiş kürleri sayesinde hem cildinizin kalitesi artırmış olup hem de en doğal görünüm ile kırışıklıklarınız ciddi oranda azaltmış oluruz.

Cilde vitamin bakımı yaptırmanın faydaları nelerdir?

Cilt için gerekli olan A, C, B, K, E vitaminleri koenzim ve aminoasitler ile beraber daha güçlü hale getirilerek cilde uygulanır.

Vitamin bakımı derinin alt tabakasına kadar nüfuz ederek onarılmasını ve yenilenmesini sağlar.

Vitamin bakımı uygulaması ile cilt derinlemesine temizlendiği için daha rahat nefes almaya başlar.

Bu uygulama sayesinde vücutta bulunan atılması zor olan maddeler uygulama ile vücuttan atılır.

Ciltte görülen yaşlanma belirtilerinin en önemli nedeni nem kaybının olmasıdır.

Bu sebeplerle vitamin detoksu cildin kaybettiği nem dengesini yeniden kazandırarak cildin canlı olmasına yardımcı olur. Bunun dışında vitamin bakımı sayesinde donuk ve mat görüntüye sahip olan cilt daha ışıltılı hale gelir. Uygulanan vitaminlerle cilt beslenerek desteklenir. Cildin arınması sayesinde kanın akışı hızlanır ve bu durum kişiye enerji verir.

Vitamin Bakımı arındırıcı özelliğinden dolayı kapalı olan tüm gözenekleri açarak cildi kir ve yağlardan temizler. Özellikle günümüzde tüketilen hazır gıdalarla birlikte vücuda zehirli atıklar girer. Bu konuda tüm bu atıklarla başarılı bir şekilde mücadele eden vitamin bakımı cildi derinlemesine temizler, tüm toksinlerden arındırır ve cildin diri görünmesini sağlar.

Vitamin detoksu sonrası nelere dikkat edilmeli?

Vitamin detoksu uygulamasından sonra en çok dikkat etmeniz gereken şey yüzünüzü nemli tutmak. Gerektiğinde yardımcı kremlerden destek alarak ve mutlaka güneş koruyucu kullanarak sürece devam etmelisiniz. Minimum iki seanslık bir uygulama olan vitamin detoksu kırışıklıklarınızın olduğu bölgelere de uygulanıyor.

Uygulamadan sonraki 3-4 gün içerisinde cildiniz yenilenip eskisinden daha sağlıklı bir hal alıyor. Bu dönemde yüzünde deri soyulması yaşayan kadınlar mevcut. Ancak bu deri atma süreci acılı ya da riskli bir süreç değil.

Botoks mu, vitamin detoksu mu?

Botoksa hepimiz aşinayız fakat nedir bu vitamin detoksu? Aslında uygulama kısmında botokstan bir farkı yok. Yine yüzünüzün belli noktalarına, iğneyle sıvı enjekte ediliyor. Yalnızca bu sefer enjeksiyonun içinde saf vitamin özleri var. Bu yöntemle cildiniz içeriden ışıldıyor ve besleniyor. Dolayısıyla daha genç, canlı ve diri gözüküyorsunuz. Uygulama yaptıranlara göre bazı kırışıklıklarda botokstan daha işlevsel. Ancak bu tabii ki kişiden kişiye göre değişebilen bir durum. Yaşınız ve cilt tipiniz bu anlamda önemli faktörlerden.