Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında da galibiyet alamadı. 3 maçta 2 puanı olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonu şunları söyledi:

Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ni kazanacak seviyede olduğunu düşünüyorsa ben buna karşıyım. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz ama 1 kişi bile "Bu takım koşmadı, mücadele etmedi" diyemez. Biz yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Tecrübe ve istikrara ihtiyacımız var.