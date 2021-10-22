Futbol Vitor Pereira: Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimizi sanmayın

Vitor Pereira: Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimizi sanmayın

Futbol

Vitor Pereira: Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimizi sanmayın

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Antwerp'le 2-2 beraber kalınan maç sonu açıklamalar yaptı. Pereira'nın özellikle 'gerçekçilik' konusundaki sözleri öne çıktı.

22 Ekim 2021, Cuma 11:43 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında da galibiyet alamadı. 3 maçta 2 puanı olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonu şunları söyledi:

Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ni kazanacak seviyede olduğunu düşünüyorsa ben buna karşıyım. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz ama 1 kişi bile "Bu takım koşmadı, mücadele etmedi" diyemez. Biz yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Tecrübe ve istikrara ihtiyacımız var.

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