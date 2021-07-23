Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Topuk Yaylası kampında Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam'ı İstanbul'a göndererek yeni sezon kadrosunda olmayacaklarını ilan etmişti.
Bugünkü gelişmeyle beraber Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in de takımdan ayrı çalışacağı kesinleşti. Böylece Fenerbahçe'de 9 oyuncu kadro dışı kaldı ve sayı 4 kaleciyle beraber 30'a indi.
Mevcut kadro şu isimlerden oluşuyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Canberk Aydemir, Bartu Kulbilge
Defans: Nazım Sangare, Atilla Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Zanka, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Caner Erkin, Filip Novak
Orta saha: İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Dimitrios Pelkas , Miha Zajc, Osayi Samuel, Sinan Gümüş, Nabil Dirar, Diego Perotti
Forvet: Enner Valencia, Mbwana Samatta, Serdar Dursun
Fenerbahçe'de henüz transferin bitmediği ve Pereira'nın bir sol açık bir de forvet istediği biliniyor. 2 direkt 11 transferi talep eden Pereira, daha sonra kulübeyi de zenginleştirmek isteyebilir. 30 kişiye düşen kadrodan gidenler olmaya devam edecek. Perotti, Zanka, Dirar, Lemos ve Zajc'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Genç oyuncular Bartu Kulbilge ve Muhammed Gümüşkaya da kadrodan çıkarılabilir. Bu isimlerle beraber kadro 23 kişiye düşecek. Fenerbahçe'nin sonraki yolculuğu ise transferlere göre şekillenecek.