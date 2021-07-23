Futbol Vitor Pereira bu kadroyu nasıl 25'e düşürecek?

Vitor Pereira bu kadroyu nasıl 25'e düşürecek?

Futbol

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kesikleri devam ediyor ve kadro dışı kalan oyuncu sayısı 9 oldu. Ancak kadrodaki oyuncu sayısı hala çok fazla. Portekizli hoca, '3 kaleci hariç 25 oyuncudan oluşacak bir takım kuracağım' demişti. Gelecek transferler de hesaba katıldığında Pereira'nın bu planını uygulaması için kesiklerin devam etmesi bekleniyor...

23 Temmuz 2021, Cuma 10:44 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Topuk Yaylası kampında Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam'ı İstanbul'a göndererek yeni sezon kadrosunda olmayacaklarını ilan etmişti.

Bugünkü gelişmeyle beraber Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in de takımdan ayrı çalışacağı kesinleşti. Böylece Fenerbahçe'de 9 oyuncu kadro dışı kaldı ve sayı 4 kaleciyle beraber 30'a indi.

Mevcut kadro şu isimlerden oluşuyor:

Mevcut kadro şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Canberk Aydemir, Bartu Kulbilge

Defans: Nazım Sangare, Atilla Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Zanka, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Caner Erkin, Filip Novak

Orta saha: İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Dimitrios Pelkas , Miha Zajc, Osayi Samuel, Sinan Gümüş, Nabil Dirar, Diego Perotti

Forvet: Enner Valencia, Mbwana Samatta, Serdar Dursun

Fenerbahçe'de henüz transferin bitmediği ve Pereira'nın bir sol açık bir de forvet istediği biliniyor. 2 direkt 11 transferi talep eden Pereira, daha sonra kulübeyi de zenginleştirmek isteyebilir. 30 kişiye düşen kadrodan gidenler olmaya devam edecek. Perotti, Zanka, Dirar, Lemos ve Zajc'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Genç oyuncular Bartu Kulbilge ve Muhammed Gümüşkaya da kadrodan çıkarılabilir. Bu isimlerle beraber kadro 23 kişiye düşecek. Fenerbahçe'nin sonraki yolculuğu ise transferlere göre şekillenecek.

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