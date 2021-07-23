Fenerbahçe'de henüz transferin bitmediği ve Pereira'nın bir sol açık bir de forvet istediği biliniyor. 2 direkt 11 transferi talep eden Pereira, daha sonra kulübeyi de zenginleştirmek isteyebilir. 30 kişiye düşen kadrodan gidenler olmaya devam edecek. Perotti, Zanka, Dirar, Lemos ve Zajc'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.