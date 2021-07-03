Futbol Vitor Pereira, Caner Erkin ile kriz yaşamıştı! Yeniden birlikte çalışacaklar

Vitor Pereira, Caner Erkin ile kriz yaşamıştı! Yeniden birlikte çalışacaklar

Futbol

Vitor Pereira, Caner Erkin ile kriz yaşamıştı! Yeniden birlikte çalışacaklar

Tekrar Sarı-Lacivertli takımın başına gelen Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’yi ilk çalıştırdığı dönemde bazı futbolcularla yaşadığı krizler de zaman zaman gündeme gelmişti.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 09:31 Son Güncelleme:
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Vitor Pereira’nın Fenerbahçe ’yi ilk çalıştırdığı dönemde bazı futbolcularla yaşadığı krizler de zaman zaman gündeme gelmişti.

CANER KADRO DIŞI KALMIŞTI

Ligin en önemli maçlarından biri olan Galatasaray derbisinde Caner Erkin ilk 11’de olmadığını görünce büyük tepki göstermişti. Teknik direktör Pereira’ya sert çıkan Caner ardından kendisini sakinleştirmek isteyen yöneticilerle de sıkıntı yaşayınca kadro dışı kalmıştı. Caner ve Pereira o olayın ardından tekrar bir arada çalışacak.

VAN PERSİE KRİZİ

Vitor Pereira döneminin en önemli sıkıntılarından biri de Van Persie olmuştu. Israrla ileri uçta Fernandao’yu oynatan Portekizli teknik adam Hollandalı yıldız ile ters düştü. Hatta bir maçta Pereira taktik vermeye çalışırken de Hollandalı teknik adamını tersledi.

O dönemki yönetim de Van Persie’nin oynaması gerektiği yönünde fikrini teknik heyete ileterek Van Persie’nin yanında durmuştu. (Skorer)

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