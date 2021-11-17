Futbol Vitor Pereira derbiye 4'lü savunmayla hazırlanıyor

Vitor Pereira derbiye 4'lü savunmayla hazırlanıyor

Futbol

Vitor Pereira derbiye 4'lü savunmayla hazırlanıyor

Fenerbahçe bu pazar akşamı Galatasaray'a konuk olacak. Derbi öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Vitor Pereira, ilk taktik antrenmanda 4'lü savunma denedi.

17 Kasım 2021, Çarşamba 15:08 Son Güncelleme:
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Vitor Pereira'nın Galatasaray maçının ilk taktik antrenmanında 3'lü yerine 4'lü savunma denediği ortaya çıktı. Galatasaray maçında sistem değişikliğine gidecek olan Pereira, bu değişikliği Ali Koç yönetiminin baskısıyla deniyor.

3'lü savunmada kötü gidişatı sürdüren Fenerbahçe'de Vitor Pereira, mevcut sisteminde inat etmişti.

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