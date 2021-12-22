Vitor Pereira derken Jorge Jesus gidiyor!

Son dönemde teknik direktör arayışında olan Flamengo'da Vitor Pereira'yı da yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Portekiz basınında yer alan haberlerde, Jorge Jesus'un Brezilya ekibi Flamengo ile anlaşmaya vardığı açıklandı.

Ancak şu anda Benfica'da sözleşmesi olan Jesus'un iki kulübün anlaşmasını bekleyeceği dile getirildi. Daha önce 2019 ve 2020 yılları arası Flamengo'da görev yapmış olan 67 yaşındaki Jorge Jesus'un Flamengo ile bir görüşme yaptığı ve kesin anlaşmaya vardığı savunuldu.

Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitecek olan tecrübeli teknik adamın, sözleşmeyi feshetmeye de hazır olduğu ve Benfica'dan gelecek son kararı beklediği dile getirildi.

Jorge Jesus, daha önce çalıştığı dönemde Flamengo ile beraber Copa Libertadores, Sudamericana ve Brezilya Süper Kupası'nı kazanmıştı.

Pereira Portekiz'e döndü

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Vitor Pereira kariyeriyle alakalı önemli bir karar aldı. Portekiz basınına yansıyan haberlerde, Pereira'nın gelen bazı teklifleri şu anda düşünmediği kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcının şu anda ailesiyle süre geçirmek istediği ve yeni yıla kadar hiçbir kulüple görüşme yapmayacağı yazıldı. Özellikle Brezilya'dan Flamengo'nun istediği Vitor Pereira'nın şu anda dinlenmek istediği savunuldu. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe sonrasında ülkesi Portekiz'de olacağı ve özellikle Noel dönemini evinde geçirmek istediği bildirildi.

Milliyet Skorer