Futbol Vitor Pereira Frankfurt'taki 11'i bozmayacak

Vitor Pereira Frankfurt'taki 11'i bozmayacak

Futbol

Vitor Pereira Frankfurt'taki 11'i bozmayacak

Fenerbahçe bu akşam Başakşehir'e konuk olacak. 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde gözler Vitor Pereira'nın çıkaracağı kadroya çevrildi. Portekizli hocanın rotasyonu gidip gitmeyeceği merak ediliyor ancak beklentiler 11'in bozulmayacağı yönünde.

19 Eylül 2021, Pazar 14:49 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybetmediği haftada kayıp yaşamak istemiyor. Başakşehir'in 4 haftalık mağlubiyet serisinin kendilerinde bozulmamasını isteyen Pereira, as oyuncularını dinlendirmeyecek ve rotasyon yapmayacak.

Eintracht Frankfurt maçındaki 11'le sahada olması beklenen Fenerbahçe'de muhtemel kadro şöyle:

Altay, Serdar, Kim-Jae, Szalai, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Rossi, Valencia, Mesut

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