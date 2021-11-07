Futbol Vitor Pereira geç buldu, kolay kaybetmeyecek

Vitor Pereira geç buldu, kolay kaybetmeyecek

Futbol

Vitor Pereira geç buldu, kolay kaybetmeyecek

Fenerbahçe bu akşam kendi sahasında Kayserispor ile oynayacak. Vitor Pereira, uzun süredir hasret kalınan iyi oyun ve net skoru Antwerp maçında almıştı. O başarıyı yakalayan kadroyu bugün de bozmaması bekleniyor.

07 Kasım 2021, Pazar 13:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe, Kayserispor ile bu akşam 19.00'da Şükrü Saraçoğlu'nda karşılaşacak. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır. Lige galibiyetle dönmek isteyen Fenerbahçe, farkı açan lider Trabzonspor'la hiç olmazsa puan farkını korumak istiyor.

Pereira, Altay, Serdar Aziz, Valencia, Gustavo ve Mesut Özil'den sakatlıkları nedeniyle faydalanamayacak.

Ancak Antwerp karşısındaki ilk 11'in bozulmaması bekleniyor. Tek değişiklik ihtimali Novak-Szalai ikilisi olabilir. Muhtemel 11 şöyle:

Berke, Tisserand, Kim, Szalai (Novak), Sosa, Meyer, Mert Hakan, Ferdi, Rossi, İrfan Can, Berisha

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Burak Yılmaz Lille'de gözden düşüyor