Vitor Pereira geç buldu, kolay kaybetmeyecek

Fenerbahçe, Kayserispor ile bu akşam 19.00'da Şükrü Saraçoğlu'nda karşılaşacak. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır. Lige galibiyetle dönmek isteyen Fenerbahçe, farkı açan lider Trabzonspor'la hiç olmazsa puan farkını korumak istiyor.

Pereira, Altay, Serdar Aziz, Valencia, Gustavo ve Mesut Özil'den sakatlıkları nedeniyle faydalanamayacak.

Ancak Antwerp karşısındaki ilk 11'in bozulmaması bekleniyor. Tek değişiklik ihtimali Novak-Szalai ikilisi olabilir. Muhtemel 11 şöyle:

Berke, Tisserand, Kim, Szalai (Novak), Sosa, Meyer, Mert Hakan, Ferdi, Rossi, İrfan Can, Berisha