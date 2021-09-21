Vitor Pereira kadroda değişikliğe gidiyor

Vitor Pereira, Başakşehir maçında bekleneni veremeyen futbolcularını Giresunspor maçında kulübeye çekecek. Meyer, Muhammed, Rossi, Berisha ve Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kulübede yer alacak. Yeni transferlerden Crespo ve Burak Kapacak'ın ise ilk kez 11'de yer alması bekleniyor.

Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Valencia da ilk 11’e dönecek.

Sivasspor , E.Frankfurt ve Başakşehir maçlarında yaşanan kayıpların Giresunspor karşısında sona ermesi hedefleniyor.