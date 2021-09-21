Vitor Pereira kadroda değişikliğe gidiyor
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Frankfurt maçındaki oyundan ne kadar memnunsa, Başakşehir maçındaki oyundan da o kadar mutsuz. Pereira, yorgunlukları ve formsuzlukları da gözeterek Giresunspor karşısında değişik bir 11'le çıkacak.
21 Eylül 2021, Salı 12:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Vitor Pereira, Başakşehir maçında bekleneni veremeyen futbolcularını Giresunspor maçında kulübeye çekecek. Meyer, Muhammed, Rossi, Berisha ve Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kulübede yer alacak. Yeni transferlerden Crespo ve Burak Kapacak'ın ise ilk kez 11'de yer alması bekleniyor.
Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Valencia da ilk 11’e dönecek.
Sivasspor , E.Frankfurt ve Başakşehir maçlarında yaşanan kayıpların Giresunspor karşısında sona ermesi hedefleniyor.
BUNLARI DA OKUYUN