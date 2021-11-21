Futbol Vitor Pereira son kararını verdi! Ali Koç istemişti, geri çevirdi
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Vitor Pereira son kararını verdi! Ali Koç istemişti, geri çevirdi

Futbol

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Galatasaray derbisine özel yaptığı çalışmalar neticesinde kararını verdi. Oyuncularının performans analizlerini ekibiyle beraber tamamlayan Pereira, 3'lü defansa bu maçta da devam edecek.

21 Kasım 2021, Pazar 10:01 Son Güncelleme:
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Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira derbide de 3'lü defanstan vazgeçmeyecek. Ali Koç'un talebi ve kamuoyu eleştirilerinden sonra alternatif planlar üzerine çalışan Pereira, 4'lü defansa geçiş sinyalleri vermişti.

Ancak tecrübeli hocanın milli arada yaptığı değerlendirme ve denemelerin ardından bu kritik maçta sistem değişikliğine gitmeyeceği öğrenildi. Pereira 3-4-1-2 sistemine bu maçta da devam edecek. Szalai, Kim, Tisserand üçlüsü yine sahada olacak.

Osayi-Ferdi'nin kanat bekler olarak kullanılacağı derbi maçında asıl önemli olan ise orta alan ve hücumdaki tercihler.

İlk tercihin Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, İrfan Can ve Berisha olduğu bildirildi.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Berke, Kim, Szalai, Novak, Osayi, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfan Can, Mesut, Berisha

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