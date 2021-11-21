Vitor Pereira son kararını verdi! Ali Koç istemişti, geri çevirdi

Ancak tecrübeli hocanın milli arada yaptığı değerlendirme ve denemelerin ardından bu kritik maçta sistem değişikliğine gitmeyeceği öğrenildi. Pereira 3-4-1-2 sistemine bu maçta da devam edecek. Szalai, Kim, Tisserand üçlüsü yine sahada olacak.