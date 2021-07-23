Vitor Pereira'dan 4 oyuncuya daha kadro dışı kararı
Fenerbahçe'de kadro gün geçtikçe daralıyor. Pereira daha önce Topuk Yaylası kampında da 5 kişiyi İstanbul'a göndermiş ve takımda olmayacaklarını iletmişti. 4 yeni isim daha takımdan ayrı çalışacak ve yeni sezon kadrosunda olmayacak. Pereira daha önce yaptığı açıklamada kaleciler hariç 25 kişilik bir takım kuracağını söylemişti.
23 Temmuz 2021, Cuma 10:21 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'i kesti. 4 oyuncunun bugünden itibaren çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği açıklandı. Topuk Yaylası kampında ise Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam'ın kadroda olmayacağı açıklanmıştı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.
Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.
Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır."