Futbol Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması

Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması

Futbol

Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankurt ile yapacakları maça ilişkin basın toplantısında konuştu.

15 Eylül 2021, Çarşamba 20:42 Son Güncelleme:
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Yarın maçta sahada hırslı bir takım görüntüsü vermek istediklerini belirten Vitor Pereira, "Hiç kuşku yok ki iyi bir maç olacak. Yarın teknik ve kaliteli bir takım görmek istiyorum, pozitif bir oyun ve hırs da görmek istiyorum. Yarınki rakibimize karşı oynamak bizim için bir fırsat, çok fazla Türk taraftar olacaktır. Kaliteli, özgüvenli, pozitif, hırslı bir takım görmek istiyorum; kendi takımım adına..." dedi.

Mesut Özil'in Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden Pereira," Mesut Özil yarınki maç için çok hırslı. Takımına yardım etmek istiyor. Bizim ve taraftarlarımız için çok önemli bir oyuncu. Yarın ona iyi bir maç diliyorum." diye konuştu.

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