Fenerbahçe Zwolle maçında sarı lacivertliler, 2-0 öne geçmesine rağmen maç 2-2 bitmişti. Vitor Pereira'nın bu sonuç karşısında çok sinirlendiği ve kenarda hayli hararetli olduğu görülmüştü. Hırsıyla tanınan Portekizli hocadan bazı oyuncularına üstü kapalı gözdağı geldi.
Futbol Vitor Pereira'dan Mesut Özil'e gözdağı
Oyuncularının son yarım saatteki kötü performansından memnun olmayan Pereira, maç sonu açıklamasında, "60 dakika iyiyken son 30 dakika çok kötüydük. Anlam veremedim. Buraya kazanmak için geldim, zaman harcaman için değil" diyerek sert bir çıkış yaptı.
Soyunma odasında oyuncularına karşı da sert bir tavır takındığı öğrenilen Pereira, özellikle Mesut Özil, Ozan Tufan ve Mauricio Lemos'un performanslarından memnun olmadığı bilgisi edinildi.
Pereira, soyunmda odasında açık açık "Kimsenin yeri garanti değil" mesajı verdi. Orta sadaha çok fazla alternatifi olan Pereira, son olarak Miha Zajc'ı da o bölgede takıma monte etmiş ve Özil'e bir rakip daha çıkmıştı.
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