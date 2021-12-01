Vitor Pereira'nın Attila Szalai'yi oynatmama sebebi ortaya çıktı
Fenerbahçe'de son haftaların en çok tartışılan konusu Attila Szalai. Rekor bonservisle Avrupa'ya gideceği iddia edilen ve Fenerbahçe'ye büyük paralar kazandırması beklenen Macar oyuncu, aniden yedek kalmaya başlamıştı. Vitor Pereira'nın bu kararının nedeni merak ediliyordu.
01 Aralık 2021, Çarşamba 09:42 Son Güncelleme:
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Milliyet'teki habere göre, Vitor Pereira, Szalai'yi "ağır" buluyor ve bu nedenle oynatmıyor. Kim Min Jae'nin yanına önce Tisserand'ı, ardından da Serdar Aziz'i koyan Pereira, Szalai'yi 4. seçenek olarak görüyor.
3'lü defans oynanan dönemde Min Jae ve Tisserand ile beraber görev yapan Szalai, şu sıralar yedek kulübesine mahkum olmuş durumda. Bu gidişle değerinin düşmesinden korkulan ve beklenen bonservisin kazanılamayacağı tahmin edilen Szalai için yönetimden Pereira'ya baskı gelip gelmeyeceği merak konusu.
Daha önce Ali Koç, Mesut Özil için Pereira'yı uyarmış ve "Mesut daha iyi kullanılmalı" açıklamasını yapmıştı.
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