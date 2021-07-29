Fenerbahçe kadrodaki oyuncu sayısını azaltmaya çalışıyor. Bu doğrultuda birçok ismi kadro dışı bırakan Vitor Pereira, yola devam ettiği ancak teklif gelen bazı oyuncuların ayrılığına da karşı çıkmayacak. O isimlerden biri Sinan Gümüş.

Göztepe, Sinan Gümüş için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kiralamak isteyen İzmir ekibi, transferde oldukça hareketli bir dönem geçiriyor. Sinan transferi için görüşmeler sürerken Fenerbahçe, oyuncunun teklifi kabul etmesi durumunda kolaylık sağlayacak.



