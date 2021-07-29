Vitor Pereira'nın son kurbanı Sinan Gümüş olacak
Fenerbahçe'de transferler bekleniyor ancak ayrılıklar da yakın. Topuk Yaylası kampıyla beraber kadro dışı kalan 9 oyuncu kulüp arıyor. Her ne kadar şu ana kadar kadro dışı kalmasa da Sinan Gümüş de her an ayrılabilir.
29 Temmuz 2021, Perşembe 11:25 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe kadrodaki oyuncu sayısını azaltmaya çalışıyor. Bu doğrultuda birçok ismi kadro dışı bırakan Vitor Pereira, yola devam ettiği ancak teklif gelen bazı oyuncuların ayrılığına da karşı çıkmayacak. O isimlerden biri Sinan Gümüş.
Göztepe, Sinan Gümüş için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kiralamak isteyen İzmir ekibi, transferde oldukça hareketli bir dönem geçiriyor. Sinan transferi için görüşmeler sürerken Fenerbahçe, oyuncunun teklifi kabul etmesi durumunda kolaylık sağlayacak.
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