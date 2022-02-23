Futbol Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Futbol

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir süredir boşta olan Vitor Pereira Brezilya'da gitti. Portekizli hocanın yeni takımı Corinthians oldu.

23 Şubat 2022, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Vitor Pereira Corinthians'ın başına geçti. Portekizli hoca son olarak Fenerbahçe'de çalışmış ve başarısız sonuçlar sonrası görevden alınmıştı.

Fenerbahçe, Pereira'ya hala maaş ödüyordu.

Portekli teknik adamın Corinthians'tan alacağı maaş, Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyor. Eğer Brezilya ekibi, Pereira'ya Fenerbahçe'nin verdiğinden daha az para verirse, aradaki farkı yine Fenerbahçe ödeyecek.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray'da Halil Dervişoğlu defteri kapandı! Ezeli rakibe gidiyor