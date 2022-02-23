Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir süredir boşta olan Vitor Pereira Brezilya'da gitti. Portekizli hocanın yeni takımı Corinthians oldu.
23 Şubat 2022, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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Vitor Pereira Corinthians'ın başına geçti. Portekizli hoca son olarak Fenerbahçe'de çalışmış ve başarısız sonuçlar sonrası görevden alınmıştı.
Fenerbahçe, Pereira'ya hala maaş ödüyordu.
Portekli teknik adamın Corinthians'tan alacağı maaş, Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyor. Eğer Brezilya ekibi, Pereira'ya Fenerbahçe'nin verdiğinden daha az para verirse, aradaki farkı yine Fenerbahçe ödeyecek.
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