Vivo’nun ortaya çıkan patent görüntülerine bakıldığında alt kısmı 180 derece dönebilen ekrana sahip bir akıllı telefon olduğu dikkat çekiyor. Bu sistemin nasıl çalıştığı ya da ekranların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Ekranların birinde QWERTY klavye olduğu görülüyor. Alt ekran arkaya döndürüldüğünde bile bu alan kullanılabiliyor.

Vivo’nun bu telefonu ne zaman piyasaya çıkartacağı belli değil. Belki şirket, bu telefonu hiç üretmeyebilir de. Konuyla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.



