Vivo çift ön kameralı telefonunu tanıttı: Vivo S7

Vivo'nun 5G bağlantısını destekleyen yeni akıllı telefonu, 6,44 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. Üzerinde çentik tasarımı bulunan bu ekran, aynı zamanda 44 MP geniş açı ve 8 MP ultra geniş açı olmak üzere ikili ön kamera eşlik ediyor. Ön panelde ayrıca ekrana gömülü parmak izi teknolojisi yer alıyor.

Telefonun arka panelinde 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi yer alıyor.

Vivo S7 gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti ve 8 GB RAM'den alıyor. Buna ek olarak 128 ve 256 GB depolama seçenekleri sunuyor. 4.000 mAh'lik pil kapasitesine sahip olan telefon, 33 W'a kadar hızlı şarjı da destekliyor.

Ön siparişe çıkan telefon, 8 Ağustos'ta sahiplerine ulaşacak. 128 GB'lık sürüm 400 dolardan, 256 GB'lık model ise 444 dolardan satılacak.











