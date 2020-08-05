Vivo çift ön kameralı telefonunu tanıttı: Vivo S7
Vivo, 5G bağlantısını destekleyen ve çift ön kameraya sahip yeni akıllı telefonu Vivo S7'yi duyurdu. Vivo’nun Türkiye'deki telefon pazarına girme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğunu da belirtelim. Onur Binay/posta.com.tr
05 Ağustos 2020, Çarşamba 16:57 Son Güncelleme:
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Vivo'nun 5G bağlantısını destekleyen yeni akıllı telefonu, 6,44 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. Üzerinde çentik tasarımı bulunan bu ekran, aynı zamanda 44 MP geniş açı ve 8 MP ultra geniş açı olmak üzere ikili ön kamera eşlik ediyor. Ön panelde ayrıca ekrana gömülü parmak izi teknolojisi yer alıyor.
Telefonun arka panelinde 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi yer alıyor.
Vivo S7 gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti ve 8 GB RAM'den alıyor. Buna ek olarak 128 ve 256 GB depolama seçenekleri sunuyor. 4.000 mAh'lik pil kapasitesine sahip olan telefon, 33 W'a kadar hızlı şarjı da destekliyor.
Ön siparişe çıkan telefon, 8 Ağustos'ta sahiplerine ulaşacak. 128 GB'lık sürüm 400 dolardan, 256 GB'lık model ise 444 dolardan satılacak.