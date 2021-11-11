Vivo, Kocaeli Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde (GGOSB) kurulan üretim tesisi ile küresel üretim ağının en son genişlemesini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen 12 bin metrekarelik Vivo Türkiye fabrikasından çıkan modellerden birisi de Vivo Y21s oldu. Vivo, üst seviye pazarda rekabet etmekle kalmayıp, kısa süre önce Y21s modeliyle kullanıcıların karşısına geçti. Vivo Y21s, sade ama şık bir tasarımda geliyor. Kasa plastik olsa da mat yüzey parmak izlerini uzak tutuyor. 182 gram ağırlığa ve 8 mm kalınlığa sahip gövdesi ile cihaz oldukça ince. Ekranda su damlası çentiği içerisinde ön kameraya yer verilirken güçlü parmak izi tarayıcı tutuş pozisyona uygun bir şekilde kasanın yanında konumlandırılmış. Bu sayede telefonun ekran kilidini tek hamlede açabilirsiniz. Vivo'nun ekran sensörü yerine yan taraftaki güç düğmesine monte edilmiş parmak izi okuyucusu da hızlı çalışıyor.

Vivo Y21s, 1600 x720 piksel HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 6,51 inç ekranla geliyor. HD Halo ekran, kullanıcılara canlı renkler sunuyor. Buradaki ekran, film izlemekten oyun oynamaya kadar pek çok iş için ideal. Göz Koruma Modu ise daha rahat bir kullanım deneyimi için mavi ışığı filtreliyor. Görüntü oranı 20:9 olan ekranın piksel yoğunluğu ise ortalama 270 ppi. Ekranın telefonun ön panelinin yüzde 81.8’lik kısmını kapladığını da belirtmekte fayda var. Ekranının parlaklığı ve keskinliği, telefonda bir şeyler izlemeyi keyifli hale getiriyor. Buradaki 60Hz yenileme hızı da ideal denebilir. iPhone 12 Pro Max de 60Hz ekranla gelmişti. Şu da var ki bu fiyat kategorisindeki bazı telefonlarda yüksek yenileme hızlarına sahip 1080p ekranlar bulunduğundan, bu durum bazıları için hayal kırıklığı yaratabilir.

Vivo Y21s, Android 11 ve Funtouch OS 11.1 ile çalışıyor. Funtouch OS, son derece özelleştirilebilir ve kullanışlı özelliklerle dolu. Kullanıcı arayüzü, daha düz simgeler, görsel öğeler ve nötr renkler arasında daha fazla boş alan ile temiz bir görünüm sunuyor. FunTouch OS, aynı zamanda ultra oyun modu, daha verimli ekran yakalama, güvenlik taraması ve AI düzenleyici gibi şık animasyonlar ve telefonunuzu özelleştirmek için bir dizi başka özellikle birlikte geliyor. Telefon, MediaTek MT6769 sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor. 4 GB RAM’e sahip olan modelde genişletilmiş RAM seçeneği ile uygulamalar arasında geçişi daha da akıcı hale getirmek için 1 GB’a kadar boş ROM alanınız genişletilmiş RAM olarak kullanılabiliyor. Ayrıca buradaki üçlü kart yuvası sayesinde microSD kart desteği ile depolama alanı 1 TB’a kadar genişletilebiliyor. Vivo Y21s’in teknik donanımı, ortalama bir kullanıcının günlük işlerini yapması için oldukça yeterli bir performans sergiliyor. Bir yandan sosyal medya uygulamalarını veya internet tarayıcısını kullanırken, diğer taraftan da arka planda müzik dinlerken bir sorunla karşılaşılmıyor. Ana ekran sayfaları arasında hızlı biçimde geçiş yapabilen Y21s, pek çok uygulamayı da hızlı biçimde başlatılabiliyor. Buna ek olarak telefon anlamında da yetenekli. PUBG Mobile ve Genshin Impact gibi zorlu 3D oyunları burada rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Oyunlarda hiçbir takılma istemeyenler, grafik seviyesini aşağıya çekebilir.

Zarif bir akıllı telefon olan Vivo Y21s, 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh kapasiteli pille geliyor. 5000 mAh kapasiteli pil, gerçek kullanımda bir günü çıkarmak için fazlasıyla yeterli. Hatta kullanıma bağlı olarak iki günlük pil ömrü de görebilirsiniz. Kutudan çıkan 18W şarj cihazıyla Vivo Y21s, 0’dan tam şarja yaklaşık 2 saatte çıkabiliyor. 52 dakikada ise 0’dan %70'e kadar doldurulabiliyor.

Telefonun arka kısmında 50 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörleri bulunuyor. Ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Arka kamerayla ortam yeterince aydınlık olduğunda detay ve kontrastın iyi olduğu canlı kareler yakalanabiliyor. Düşük ışıkta ise yapay zeka ve gece modu iyi bir iş çıkarıyor. Bu sayede hafif loş ışıklı iç mekanlarda çekilen karelerdeki renkler de dengeli görünüyor. Kamera, HDR modu aktifken renklerle biraz fazla oynayabiliyor. Makro sensör, yeterince iyi görünen ayrıntılı çekimler yapabiliyor. Kısaca Vivo Y21s’in kamerası, sosyal medyada paylaşılacak fotoğraflar çekmek isteyenler için yeterli bir performans sergiliyor. Ön kamera ise selfie’ler ve video görüşmeler için sağlam bir kalite sunuyor. Video tarafında Vivo Y21s’in hem arka hem de ön kamerasıyla 1080p video kaydı yapılabiliyor. Bu videolar makul kalitede olsa da, renkler normalden biraz doygun görünebiliyor. Kamerada optik görüntü sabitleme özelliğinin bulunmaması biraz titreme hissettirebiliyor.

Vivo Y21s, bütçesi kısıtlı olanlar için güvenilir bir Android telefon. Evet fiyatına göre aklınızı başınızdan alacak özellikler sunmasa da iyi bir kamera ve ekranla sunarken kullanıcılarını yolda bırakmıyor. 5000 mAh pil ise kullanıcılara gün boyunca dayanabiliyor. Bütçenizi zorlamadan standart işleri yapılabileceğiniz ve sosyal medyada paylaşabileceğiniz kalitede fotoğraflar çeken bir telefon arıyorsanız Vivo Y21s modeline bakabilirsiniz.