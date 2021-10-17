Vivo, Türkiye’de ürettiği Y53s modelini kullanıcılara sundu

Vivo Y53s, şirketin ince ve şık görünümlü telefonlar üretme becerisini sürdürüyor. Telefonun arka panelinde şık bir şekilde işlenmiş dikdörtgen kamera modülü, ışıltılı kaplama, ve köşede ince Vivo logosu var. Telefonu elinizde çevirdiğinizde arka kısım parıldıyor. Çerçevede kullanılan plastik ise biraz ucuz bir görünüm yaratıyor. Telefon çeşitli renk kombinasyonlarında geliyor. Bunlar ise Derin Deniz Mavisi ve Fantastik Gökkuşağı. Şirket burada bazı göz alıcı tasarımlar sunarak benzersizliğini koruyor. Boyut açısından telefon 8.5 mm kalınlığında ve 189 gram ağırlığında. Oldukça ince tasarıma sahip olması bir yana üzerinde kullanılan malzeme kalitesi, renk seçimi ve ağırlığı ile elinizde tuttuğunuzda iyi hissettiren bir model olduğu söylenebilir.

Vivo Y53s’te IPS LCD ekran kullanılmış. 6,58 inç büyüklüğündeki ekran FHD+ çözünürlüğe ek 401 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Damla çentik ve alt çerçeveni biraz kalın olması sebebiyle ekran kasa oranı %84.2 seviyesinde. Parlaklık konusunda bir AMOLED ekran kadar olmasa da renkler konusunda tatmin edici denebilir. Renk doğruluğu söz konusu olduğunda, buradaki varsayılan Standart ekran ayarı yeterince dengeliydi. Hareket bulanıklığından bahsedecek olursak, burada 90Hz yenileme hızı sunuluyor. Çoğu telefonda olduğu gibi, buradaki ekran yenileme hızı 60Hz, ancak 90Hz'e veya görev için en uygun yenileme hızına otomatik olarak ayarlayan modu da seçebilirsiniz. Bunu yaptığınızda ekranda hareketsiz görüntüler varken, ekran otomatik olarak 60Hz'e geçecek ve bunun sonucunda da güç tasarrufu sağlanacak.

Ses konusunda Vivo Y53s, biraz zayıf kalıyor. Orta seviye bir telefonda olması gereken mono hoparlörün kalitesi kötünün iyisi denebilir. Ses seviyesi yeterli olsa da dışarı verilen ses boğuk ve derinden geliyor. Baslar ise yetersiz kalıyor. Ancak kutudan çıkan kulaklığı, 3,5mm kulaklık girişine takarak daha rahat bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.

Performans konusunda Vivo, Y53s modelinde MediaTek ile işbirliği yapıp Helio G80 işlemcisine yer verdi. Bu işlemciye Mali-G52 MC2 grafik birimi, 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Bunlara ek hafızadan alınan sanal +4GB RAM ile birlikte toplamda 12 GB RAM de kullanabiliyorsunuz. Bu da size daha rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Cihazı Android 11 ve FunTouch 11.1 arayüzüyle kullanmak da oldukça akıcı. Cihaz Antutu’da 210 bin 140 puan; Geekbench5 testinden ise 382 tekli çekirdek puan, çoklu çekirdekte ise 1314 puan almayı başarıyor. Telefon, hem günlük görevlerin üstesinden gelebiliyor hem de PUBG, Call of Duty: Mobile ve PES 2021 gibi oyunları rahat bir şekilde çalıştırabiliyor. Ağ bağlantıları konusunda ise telefon, WiFi 5 ve Bluetooth 5.0’ı destekliyor.

Cihazın arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bunlar f/1.79 diyafram açıklığında 64MP ana; f/2.4 diyafram açıklığında 2MP makro ve f/2.4 diyafram açıklığında 2MP derinlik lensleri. Ön tarafta ise damla çentik içine gizlenen f/2.0 değerinde 16MP kamera var. Burada OIS ise ne yazık ki yok. Telefon gün ışığında keskin ve net kareler çekebiliyor. Işığın durumuna bağlı olarak çekimler bazen ayrıntı ve kontrasttan yoksun kalabilir. Gece çekimleri bu segmente göre iyi ama karelerde yine de kumlanmalar görülebiliyor. Selfie kamera ise görevini başarılı bir şekilde yerine getirip, sosyal medya için kullanışlı kareler yakalayabiliyor. Video tarafında ise 1080p 30fps videolar çekebilirsiniz. Kalite ortalama olsa da OIS eksikliği epey hissediliyor.

Y53s gücünü 5000 mAh büyüklüğünde pilden alıyor. Bu nedenle dayanıklılık açısından endişelenmenize gerek yok. Rutin olarak tam bir günlük kullanım elde edebilirsiniz. Özellikle yoğun bir kullanıcı veya sağlam bir oyuncu değilseniz telefon tek şarjla iki tam gün de ayakta kalabilir. 90 dakikalık HD videoyu ekran tam parlaklıkta çalıştırdıktan sonra Vivo %8 güç kaybetti. Telefon 33W hızlı şarj desteğiyle yaklaşık 70 dakikada %0’dan %100’e çıkabiliyor.

Vivo Y53s, çekici ince tasarımı ve uzun pil ömrü de dahil olmak üzere, uygun fiyata çok şey isteyen kullanıcılara özel orta sınıf bir telefon. Bununla birlikte, performans anlamında gerçekten zorlu görevlerde ve kamera alanında biraz yetersiz kalıyor.